Samsung apporte son Galaxy A32 5G abordable à Google Fi

Le smartphone 5G le plus abordable de Samsung vient d’arriver sur Google Fi. La variante 5G du Samsung Galaxy A32 a fait ses débuts discrets en janvier avant d’être lancée à nouveau en avril aux côtés du plus puissant Samsung Galaxy A52 5G. Depuis lors, il est disponible sur T-Mobile, Metro by T-Mobile et Cricket.

Le Galaxy A32 est désormais en concurrence avec certains des meilleurs téléphones Android bon marché sur Google Fi, y compris la variante 5G du Samsung Galaxy A71 de l’année dernière, qui est fortement réduite pour le moment. Cela dit, le Galaxy A32 5G a encore beaucoup à faire qui devrait plaire à tous ceux qui recherchent un appareil Samsung abordable sur Google Fi.

L’appareil dispose d’un écran Infinity V 6,5 “90 Hz pour des animations plus fluides, d’une grande batterie de 5000 mAh et fonctionne sous Android 11 prêt à l’emploi. À l’arrière se trouve une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 48 MP capable de capturer des vidéos 4K, à côté une caméra ultra-large 8MP, un capteur macro et une caméra de profondeur.

Il y a 64 Go de stockage interne et 4 Go de RAM, ce qui n’est pas si mal à ce prix. Il pourra également accéder à l’un des meilleurs réseaux 5G grâce à la dépendance de Google Fi sur le réseau de T-Mobile. Et avec les tarifs abordables de Google Fi, vous pouvez avoir le Galaxy S32 5G pour moins de 12 $ par mois tout en payant aussi peu que 17 $ par mois pour un plan tarifaire.

Si vous êtes un client Google Fi à la recherche d’un smartphone 5G abordable, celui-ci pourrait être celui qu’il vous faut.

