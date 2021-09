Samsung apportera des caméras OIS à la série Galaxy A en 2022

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Samsung est sur le point d’intégrer l’OIS à ses smartphones de la série Galaxy A de milieu de gamme en 2022. La technologie pourrait améliorer considérablement les performances photographiques.

Les smartphones de milieu de gamme de Samsung pourraient bénéficier d’une amélioration bienvenue des performances de l’appareil photo en 2022. Selon un rapport coréen, la société déploiera apparemment la stabilisation optique de l’image (OIS) sur l’ensemble de sa série Galaxy A l’année prochaine.

Selon The Elec (h/t Sleepy Kuma), les suivis 2022 des Galaxy A42, Galaxy A32 et Galaxy A22 5G sont en ligne pour la mise à niveau aux côtés des capteurs 48MP et 64MP. Cela alignerait leurs appareils photo sur le Galaxy A52 plus haut de gamme, le Galaxy A72 haut de gamme et les concurrents d’autres entreprises comme le OnePlus Nord 2.

OIS est une fonctionnalité que nous voyons régulièrement sur les smartphones plus chers et offre une certaine protection physique au capteur contre les chocs et les oscillations lors de la capture d’images. C’est également important pour la photographie en basse lumière, où de petits mouvements et de longues expositions peuvent entraîner des photos boueuses et striées. Avec OIS, la série Galaxy A devrait offrir un pedigree d’imagerie bien amélioré.

Plus de lecture: Qu’est-ce que la stabilisation d’image ? OIS, EIS et HIS expliqués.

Pour les téléphones économiques, OIS pourrait cependant avoir ses inconvénients. Cela ajoutera probablement de la viande au prix des téléphones. On peut soutenir que cela ne devrait pas rebuter les acheteurs ou les valorisateurs potentiels, étant donné que la qualité d’imagerie de la série est sensiblement améliorée.

Alors, quand Samsung pourrait-il lancer son premier modèle Galaxy A 2022 avec OIS ? La société lance généralement les appareils Galaxy A entre ses lancements phares, mais nous avons un précédent. La société a lancé le Galaxy A32 en février 2021 et son prédécesseur un an auparavant, il est donc possible que nous puissions voir son successeur OIS dans quelques mois. L’A22, cependant, a fait ses débuts quelques mois plus tard. Comme le Galaxy A42 a fait ses débuts vers la fin de 2020, son successeur a probablement les meilleures chances d’être le premier sur le marché.