Samsung associe le Galaxy Z Flip 3 à un jean étrange en édition limitée

Après avoir lancé l’édition sur mesure du Galaxy Z Flip 3, Samsung continue de promouvoir son dernier téléphone pliable en tant que produit de style pour les jeunes branchés. Son dernier effort – une paire de jeans exclusive conçue pour le Z Flip 3.

Samsung s’est associé à Dr Denim sur une nouvelle paire de jeans conçue pour transporter le Galaxy Z Flip 3 tout en supprimant la plupart des poches. Les poches ont été complètement enlevées à l’arrière, tandis que les poches avant sont cousues avec des Z.

Cependant, il y a une petite poche sur la cuisse du jean qui est « réduite aux dimensions exactes du Galaxy Z Flip3 ».

« Les smartphones ne sont souvent pas adaptés aux poches », déclare Hayley Walton, responsable du marketing de la marque chez Samsung. « Nous avons donc tiré parti des références de style de Dr Denim pour concevoir des jeans qui bousculent la norme de poche et s’adaptent parfaitement à notre Galaxy Z Flip3 compact. Nos utilisateurs de Galaxy Z Flip3 attendent le meilleur en matière de design et de poche, et quoi de mieux pour accompagner nos téléphones premium que la parfaite paire de jeans sur mesure. »

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les jeans sont exclusifs à l’Australie et ont un prix élevé de 1 500 AU$. Cependant, ce prix vous offre un tout nouveau Galaxy Z Flip 3, donc ce n’est pas si mal. Lors de la vérification, vous choisissez la taille de votre jean et la couleur du téléphone, qui n’existe que dans la variante 128 Go.

Les jeans sont en édition limitée et seulement 450 sont vendus, vous devrez donc agir rapidement si vous en voulez une paire. Cela dit, si vous cherchez un moyen de vous démarquer au-delà d’avoir l’un des meilleurs téléphones pliables, c’est la façon de le faire.

Nostalgie chic

Samsung Galaxy Z Flip 3

Le flip devient encore meilleur

Le nouveau Galaxy Z Flip 3 est parfait pour tous ceux qui manquent le bon vieux temps lorsque raccrocher était aussi dramatique que de claquer votre téléphone. Et avec le plus grand écran externe, il est parfait pour contrôler la musique, vérifier les messages ou prendre des selfies avec la configuration à double caméra.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Ne flippe pas

Pas besoin de retourner, procurez-vous simplement un protecteur d’écran Samsung Galaxy Z Flip 3

Le nouveau protecteur d’écran PET installé en usine de Samsung sur le Galaxy Z Flip 3 est une amélioration par rapport à la génération précédente, mais vous avez toujours besoin d’une protection supplémentaire. Voici les meilleurs protecteurs d’écran tiers pour garder l’écran pliable de votre nouveau téléphone en toute sécurité.