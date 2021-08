Samsung aurait divulgué le nouveau Galaxy S21 FE par inadvertance dans une publication Instagram | La technologie

Une erreur dans une publication Instagram aurait pu révéler l’existence du nouveau Samsung Galaxy S21 FE. L’Instagram officiel de la société sud-coréenne a publié une photo qu’il a ensuite supprimée et toutes les alarmes se sont déclenchées.

Samsung a marqué la journée à son agenda pour son grand événement de présentation des terminaux pliables, des montres et des écouteurs. De nombreux utilisateurs attendent ce jour depuis des mois, tandis que d’autres s’intéressent davantage aux terminaux classiques comme la famille Samsung Galaxy S21..

Ces appareils ont le Samsung Galaxy S21 Ultra comme exposant, suivi de près par le Galaxy S21 + et le plus petit est le Galaxy S21 à sécher. Mais il semble que cette famille aura un nouveau frère et ce serait le Samsung Galaxy S21 FE. Le slogan n’est pas nouveau et, est-ce, Samsung propose plusieurs terminaux “Fan Edition”.

Les équipes qui entrent dans cette catégorie se caractérisent par être un cran en dessous en termes de matériaux de construction, mais en maintenant une relation de caractéristiques haut de gamme avec un prix un peu moins cher. Le nouveau Samsung Galaxy S21 FE fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois.

Mais ce qui se passe, c’est que, lorsque nous nous retrouvons en proie à une crise des processeurs, les nouvelles concernant son lancement ont été minimisées et à de nombreux moments, il a été question qu’il ne serait pas lancé sur le marché. Bien sûr, une lueur d’espoir semble être apparue devant les utilisateurs.

Et, est-ce que, Samsung aurait divulgué par erreur le mobile dans un post Instagram. Oui, cela semble complètement impossible, mais c’est ce qui s’est passé et c’est peut-être tout à fait vrai puisque la publication n’est plus disponible. Les utilisateurs ont commencé à mentionner dans les commentaires que l’arrière n’était pas celui du Samsung Galaxy S21 ou S21 +.

Samsung n’a fait aucun commentaire à ce sujet, ni confirmé, ni nié et tout a été laissé à l’imagination des utilisateurs.. Pour le moment, nous devons faire attention à cela, bien que nous puissions connaître ce terminal à l’avenir. Quoi oui, il faudra attendre que la société sud-coréenne confirme son existence.