Samsung aurait pu conclure l’achat de 4 millions de panneaux OLED à son grand rival, LG | La technologie

Dans le monde des affaires, la rivalité n’est qu’une question … enfin, les affaires. Lorsqu’il s’agit de gagner de l’argent, il est assez courant que votre plus grand rival soit en même temps votre fournisseur.

La technologie des téléviseurs qui seront vendus dans les prochaines années pourrait être bouleversée si la rumeur se confirme que Samsung aurait conclu un accord pour acheter 4 millions de panneaux OLED à son grand rival, LG.

Ce sont des informations qui sont apparues dans divers médias coréens, tels que ETNews ou MTN, et qui nous sont parvenues via The Verge. La presse coréenne assure que les sources sont fiables, ce qui est courant car elles ont tendance à avoir des infiltrés dans les usines technologiques elles-mêmes.

Selon cette rumeur, l’accord suppose que Samsung achètera un million de panneaux OLED à LG cette année et 3 millions supplémentaires en 2022.

Samsung a abandonné la technologie OLED il y a quelques années, pariant sur des panneaux LCD moins chers, tout en développant une technologie hybride QLED, basée sur LCD mais avec des performances proches de l’OLED, à un prix inférieur.

Selon les médias coréens, la pandémie, qui a augmenté la demande, et la pénurie de composants, ont réussi à le prix de fabrication des panneaux LCD augmente, qui a amené Samsung à repenser l’option de changer les panneaux LCD pour OLED, puisque la différence de prix est de moins en moins.

Malgré cette prétendue acquisition d’écrans OLED, Samsung travaille sur de nouvelles technologies de panneaux, telles que MicroLED.

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, deux concurrents qui font des affaires sont relativement courants. Par exemple, Samsung lui-même est le grand rival d’Apple sur le marché mobile, mais Un grand nombre de composants de l’iPhone ou de l’iPad, de l’écran à certaines puces, sont fabriqués par Samsung.

LG est le seul fabricant de panneaux OLED au monde, qui fabrique même des panneaux pour d’autres marques. Qui mieux que le fabricant lui-même pour garantir la plus haute qualité des panneaux OLED qu’ils montent sur leurs propres téléviseurs?

Même ainsi, cet accord a sa morbidité parce que Samsung et LG sont des sociétés coréennes, et leur rivalité est encore plus féroce qu’avec toute autre entreprise.

Mais dans le monde des affaires, tout accord est possible, s’il est avantageux pour les deux parties.

Il faut dire que LG vend également des panneaux OLED à d’autres rivaux comme Sony, Hisense ou Vizio, ce n’est donc pas une exception.