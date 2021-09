Samsung avance sur le marché des écouteurs TWS, Apple subit une perte substantielle: Counterpoint

Outre Samsung et Xiaomi qui ont considérablement gagné des clients au cours du dernier trimestre, les autres acteurs qui ont bien performé sont JBL, JLab et QCY.

Apple a perdu une part considérable des ventes du segment des écouteurs sans fil Truly pour le deuxième trimestre de l’année 2021, selon les données publiées par Counterpoint Research, Apple a perdu non seulement le nombre de ventes, mais a également perdu une valeur considérable de ses ventes au cours du trimestre. La société a souffert malgré l’offre de remises importantes sur les AirPod. La même recherche a également indiqué qu’en raison des pertes d’Apple, le géant sud-coréen Samsung a gagné une part considérable dans le segment des écouteurs sans fil Truly tandis que Xiaomi est devenu le leader du segment inférieur des écouteurs sans fil Truly. The Counterpoint Research a également déclaré que la vente globale des écouteurs Truly Wireless est restée modérée au cours du trimestre en raison de plusieurs blocages imposés sur plusieurs marchés à travers le monde.

Alors que la société de technologie américaine a peut-être subi une légère augmentation des ventes du dernier trimestre, il est peu probable qu’elle regrette la perte, car tout est sur le point de lancer les AirPod de troisième génération le mois prochain, ce qui devrait apporter une aubaine majeure à la société, a déclaré un chercheur de Counterpoint. Liz Lee, analyste principale chez Counterpoint, a déclaré que les AirPod de troisième génération qui devraient être commercialisés par la société au cours du mois prochain pourraient être un énorme succès.

L’analyste a déclaré que cela faisait un moment qu’un nouveau produit dans le segment des écouteurs Truly Wireless n’avait pas été lancé et que les ventes attrayantes du produit pourraient faire grimper la barre des ventes de la société américaine au cours du prochain trimestre. L’analyste a également prédit que la vente pourrait toucher le chiffre de 80 millions pour l’entreprise au cours de l’année. Outre Samsung et Xiaomi qui ont considérablement gagné des clients au cours du dernier trimestre, les autres acteurs qui ont bien performé sont JBL, JLab et QCY.

