Samsung baisse définitivement le prix du Galaxy Z Fold 2

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Aujourd’hui, le prix du Samsung Galaxy Z Fold 2 tombe à 200 $ de moins qu’il ne coûtait au lancement.Même avec cette réduction énorme, le téléphone est toujours très cher à 1800 $ De plus, Samsung lance un programme de parrainage qui peut réduire de 100 $ de plus. désactivé.

Sans aucun doute, le Galaxy Z Fold 2 est le meilleur pliable premium du marché. Bien qu’il y en ait d’autres comme celui-ci – y compris le Xiaomi Mi Mix Fold et le Huawei Mate X2 qui viennent d’être lancés – rien d’autre ne peut surpasser la disponibilité, les applications et les fonctionnalités du Fold 2.

Bien sûr, le téléphone est incroyablement cher, avec un prix de lancement de 2000 $. Cependant, Samsung a officiellement annoncé aujourd’hui qu’il baissait définitivement le prix du pliable de 200 dollars, le ramenant à 1800 dollars. C’est toujours un joli centime, mais au moins, cela devrait causer moins de choc autocollant.

Vous pouvez acheter un Z Fold 2 à son nouveau prix sur Samsung.com. Il est également disponible chez AT&T et Verizon ici aux États-Unis.

Possédez-vous déjà un Galaxy Z Fold 2 ou avez-vous un ami qui en possède? Si tel est le cas, vous pouvez gagner un crédit Samsung de 100 $ ou obtenir une réduction de 100 $ supplémentaire sur le prix d’un nouveau Fold 2. Lisez la suite pour plus de détails.

Programme de parrainage Samsung Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip

Aux États-Unis, Samsung lance un tout nouveau système de référence pour ses principaux téléphones pliables. La façon dont cela fonctionne est assez simple. Si vous possédez un Galaxy Z pliable et que vous persuadez un ami d’en obtenir un directement auprès de Samsung, votre ami économisera 100 $ supplémentaires sur le téléphone. De plus, vous obtiendrez un crédit gratuit de 100 $ sur Samsung.com que vous pourrez appliquer à divers produits Samsung.

La seule vraie mise en garde ici est que vous devez vivre aux États-Unis (les 50 États et Washington, DC) et avoir plus de 18 ans. Évidemment, vous devez également posséder un Galaxy Z pliable et le connecter à un compte Samsung.

Ce serait un excellent moyen d’aider un ami à obtenir un pliable à un prix avantageux. Un Samsung Galaxy Z Fold 2 reviendrait à 1700 dollars et un Galaxy Z Flip à 1100 dollars.

Pour plus d’informations sur le programme de parrainage, cliquez ici.