Samsung brevète un système de caméra mobile avec ouverture adaptative

Un nouveau brevet suggère que Samsung travaille sur une conception de caméra mobile pour smartphones. Le système de caméra mobile permettrait des valeurs d’ouverture multiples. On ne sait pas si Samsung utiliserait un jour ce système sur un smartphone grand public.

Samsung travaille apparemment sur une nouvelle conception de caméra mobile pour smartphones qui pourrait permettre une ouverture variable.

La conception a été révélée dans un brevet récemment publié (h/t LetsGoDigital). Le réseau de caméras, dans sa configuration standard, se trouve horizontalement sur le dos d’un smartphone. Cependant, les caméras de ce réseau peuvent également se déplacer, formant un triangle. La caméra principale se trouve au milieu et peut se déplacer vers le bas à partir de sa position d’origine. Dans le même temps, une caméra ultra-large et une caméra téléobjectif résident sur les côtés gauche et droit de la matrice et peuvent se déplacer vers l’intérieur.

Chaque capteur de caméra a deux ouvertures, et chacune de ces ouvertures a une ouverture différente. Donc, en théorie, changer la position des capteurs modifie l’ouverture des caméras. Lorsque les caméras sont dans leur formation triangulaire, chacune serait réglée sur leur ouverture la plus basse. Comme les caméras ont deux emplacements finaux, cela suggère que seules deux valeurs d’ouverture par caméra seraient disponibles. La figure ci-dessus ajoute un peu de contexte à ce système.

Le système de caméra mobile de Samsung : les inconvénients

Ce système de caméra mobile présente de nombreux avantages. Des valeurs d’ouverture plus faibles permettent plus de lumière dans l’appareil photo, ce qui devrait améliorer la photographie en basse lumière.

Il y a aussi une bonne part d’inconvénients. Les pièces mobiles introduisent davantage de points de défaillance possibles. C’est particulièrement effrayant, étant donné que ces pièces seraient liées aux composants délicats de l’appareil photo du téléphone. Le matériel nécessaire pour actionner le système de caméra alourdirait probablement également le téléphone.

La division Samsung Electro-Mechanics est responsable du brevet, le déposant en octobre 2020. Cela dit, on ne sait pas encore si Samsung envisage d’utiliser ce système dans un futur téléphone. La société a déjà expérimenté des téléphones à ouverture variable, notamment le Galaxy Note 9 et le Galaxy S10 Plus. Il n’est pas non plus étranger aux caméras mobiles. Le Galaxy A80 contenait un système de caméra flippy astucieux.

Ceci est simplement un brevet, cependant, et ne confirme pas que Samsung envisage un tel système pour un futur smartphone prêt à l’emploi. Néanmoins, que pensez-vous du design ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

