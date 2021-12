Samsung brevète une montre connectée enroulable (attendez, quoi ?)

TL;DR

Un nouveau brevet de Samsung a détaillé une montre intelligente enroulable. Cette conception montre une montre avec deux écrans plus petits capables de s’étendre et de se rétracter.

Nous avons déjà vu LG et Oppo faire la démonstration de smartphones enroulables, dotés d’un écran qui s’étend sur le côté pour offrir un écran de la taille d’une tablette. Il semble maintenant que Samsung envisage également des écrans enroulables, mais pour une catégorie d’appareils totalement différente.

Un nouveau dépôt de brevet Samsung repéré par Let’s Go Digital montre une montre connectée enroulable. La montre a un design quelque peu circulaire au début, avec un cadre de type équateur séparant les écrans supérieur et inférieur. Ce cadre accueille également une caméra, ce qui est une autre caractéristique que nous ne voyons pas très souvent sur les montres.

Un geste de pincement pour zoomer ou une pression sur la couronne fait que l’écran supérieur s’étend vers le haut tandis que l’écran inférieur s’étend vers le bas, offrant à la place un affichage ovale ou en forme de pilule. On pense que cela offre une zone d’écran environ 40 % plus grande que les écrans rétractés.

Achèteriez-vous une montre connectée enroulable ?

Un affichage enroulable sur une montre intelligente permettrait donc aux utilisateurs de voir plus de contenu que la normale, comme un calendrier étendu, une application de lecteur de musique plus détaillée ou des informations de suivi de la condition physique plus granulaires.

Nous avons cependant quelques inquiétudes concernant ce facteur de forme potentiel, comme la durabilité. La plupart des montres connectées d’aujourd’hui offrent une résistance à l’eau et à la poussière et des conceptions robustes. Mais vous devez supposer que ce sera un plus grand défi d’apporter une résistance à l’eau/à la poussière et une conception durable en général à une montre enroulable.

Nous devons également nous demander à quel point la zone d’écran élargie serait pratique lorsque de nombreux utilisateurs de montres intelligentes transportent de toute façon un téléphone connecté capable d’afficher beaucoup plus d’informations. En disant cela, ce serait pratique pour saisir du texte directement sur votre montre.

Néanmoins, il ne s’agit que d’un dépôt de brevet et il n’y a aucune garantie que cela aboutira à un produit commercial. Achèteriez-vous une montre connectée avec un écran enroulable ? Donnez-nous votre réponse via le sondage ci-dessus.

