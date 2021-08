Samsung cessera enfin de diffuser des publicités sur ses applications en stock plus tard cette année

Les fabricants chinois de smartphones sont souvent critiqués pour avoir diffusé des publicités dans diverses applications système. Non seulement ces publicités peuvent être irritantes, mais elles peuvent parfois être vulgaires et même voler de l’argent d’une manière que vous ne pouvez pas imaginer.

Pour leur défense, ces fabricants de smartphones affirment que les publicités les aident à subventionner les téléphones et que les utilisateurs peuvent obtenir du matériel haut de gamme à une fraction du coût. Bien que leur argument soit acceptable dans une certaine mesure, le fait que le fabricant sud-coréen de smartphones Samsung ait non seulement diffusé des publicités sur des téléphones abordables et économiques, mais également sur des appareils phares qui coûtent une bombe.

Après avoir suscité des critiques de toutes parts, y compris des utilisateurs finaux, des médias et des experts, Samsung a finalement accepté l’erreur et a révélé qu’il cesserait de diffuser des publicités dans son application stock.

La société a maintenant déclaré qu’elle se souciait des “retours de nos utilisateurs” et a déclaré qu’elle visait à “offrir des expériences mobiles innovantes à nos consommateurs en fonction de leurs besoins et de leurs désirs”. La société sud-coréenne dans une déclaration à The Verge a déclaré que “Samsung a pris la décision de cesser la publicité sur les applications propriétaires telles que Samsung Weather, Samsung Pay et Samsung Theme”.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation quant au moment où ces publicités seront supprimées de ces applications, on peut supposer en toute sécurité que dans l’une des prochaines mises à jour majeures de One UI, les utilisateurs se débarrasseront de ces publicités embêtantes.

Cela dit, bien que la décision de supprimer les publicités soit un changement bienvenu, seules ces trois applications ne sont pas la cause première de la mauvaise expérience utilisateur. Il y a plus d’éléments dans le fork d’Android de Samsung dont les utilisateurs sont mécontents. L’une d’entre elles est l’installation d’applications tierces que Samsung impose aux utilisateurs lors de la configuration d’un nouveau téléphone.

Un rappel persistant pour installer des applications avec une interface utilisateur déroutante qui ne donne pas aux utilisateurs la possibilité de quitter l’assistant d’installation oblige les utilisateurs à installer certaines applications de la liste présélectionnée. Maintenant que Roh Tae-moon, le chef de la division mobile de Samsung, a confirmé que la société prévoyait d’améliorer l’expérience utilisateur, espérons-le, cela inclura la suppression des publicités de tous les endroits possibles et permettra aux utilisateurs de décider plus facilement des applications qu’ils voulez installer.

