Samsung cherche peut-être à réduire les coûts de la technologie de refroidissement pour le Galaxy S22

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Samsung peut ne pas utiliser le refroidissement par chambre à vapeur sur la série Galaxy S22, comme on l’avait déjà dit. Les téléphones pourraient se contenter de tampons en graphite thermique pour la dissipation de la chaleur.

Samsung veut apparemment réduire les coûts de la technologie de dissipation thermique pour la série Galaxy S22. Selon une nouvelle rumeur via le pronostiqueur FrontTron, la société pourrait ne pas utiliser le refroidissement par chambre à vapeur sur les nouveaux produits phares.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Samsung qui envisage un refroidissement par chambre à vapeur pour la série Galaxy S22. Un rapport précédent affirmait également que la technologie améliorerait l’efficacité et les performances des téléphones.

Samsung a utilisé des chambres à vapeur sur la série Galaxy S10. Cependant, la société a abandonné la technologie par la suite en faveur de tampons thermiques en graphite multicouches comme principal moyen d’évacuer la chaleur du processeur.

Le refroidissement de la chambre à vapeur est-il vraiment important ?

À l’époque où Samsung a lancé la série Galaxy Note 20, il utilisait deux types de systèmes de refroidissement. Certains Galaxy Note 20 Ultra utilisaient des tampons thermiques en graphite tandis que d’autres disposaient d’une chambre à vapeur en cuivre pour le refroidissement. Beaucoup pensaient que l’omission du refroidissement de la chambre à vapeur sur certains modèles Note 20 Ultra était la raison pour laquelle le téléphone était chaud.

Cependant, une enquête menée par des personnes d’iFixit a révélé qu’il y avait peu de différence entre les performances de dissipation thermique des chambres à vapeur et du graphite. La publication citait un ingénieur thermique disant : « Tant que vous tenez compte des tolérances d’écart, il peut être assez simple de les échanger les uns contre les autres. »

Quant aux coûts, l’ingénieur a souligné que Samsung a pu utiliser des caloducs et des chambres à vapeur pendant longtemps en raison du volume d’appareils vendus. Lorsque Samsung a utilisé pour la première fois une chambre à vapeur, la société aurait estimé avoir vendu jusqu’à un million de téléphones supplémentaires en raison de la nouveauté d’avoir une chambre à vapeur. La décision de ne pas utiliser la technologie dans des téléphones plus récents comme le Galaxy S21 et peut-être la série Galaxy S22 pourrait être due au fait qu’elle n’est plus aussi en vogue qu’avant. Cela ne changera probablement pas grand-chose aux performances.

Que pensez-vous du fait que Samsung s’en tient aux tampons thermiques en graphite pour refroidir les téléphones Galaxy S22 ? Est-ce vraiment important pour vous ? Répondez à notre sondage ci-dessus et envoyez-nous une ligne dans la section commentaires.