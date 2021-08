Samsung collabore sur la monnaie numérique de la Corée du Sud Crypto new media

Samsung participera à la Projet de monnaie numérique de la banque centrale sud-coréenne.

Cela est rapporté par le Korea Times, qui dit que la Banque de Corée (BoK) travaille à la mise en œuvre d’une plate-forme pilote pour une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Le projet aurait débuté le 28 juillet et serait cogéré par Ground X, une filiale de la plateforme de messagerie Kakao spécialisée dans les technologies basées sur la blockchain.

Selon des informations du Korea Times, un cadre de Samsung proche du dossier a déclaré :

“Samsung Electronics a récemment décidé de participer au projet pilote CBDC dirigé par BOK, dans le cadre duquel les parties intéressées rechercheront les aspects pratiques de la CBDC dans un environnement de test.”

Le projet vise à créer des systèmes de paiement et d’inclusion financière plus efficaces et plus avancés, et la société souhaite apparemment tester l’utilisation de technologies basées sur la blockchain. En effet, selon le cadre interrogé par le Korea Times, deux filiales technologiques du groupe Samsung (Samsung SDS et Escor) ont créé un consortium avec Kakao pour lancer un programme pilote de transferts d’argent et d’envois de fonds entre différents pays, l’émission et la distribution d’une CBDC et la surveillance de son fonctionnement dans des environnements virtuels.

Il semble également que la BoK envisage d’utiliser la plate-forme blockchain de Ground X, Klaytn, comme architecture principale pour sa CBDC.

Samsung testera la monnaie numérique sud-coréenne sur les smartphones Galaxy

Un aspect particulièrement pertinent rapporté par le même exécutif est que Samsung prévoit de tester la monnaie numérique sur sa gamme Galaxy des smartphones, désormais extrêmement populaire non seulement en Corée du Sud.

Selon le Korea Times, cette décision serait en partie due au succès croissant du stablecoin.

En fait, les pièces stables sont aussi proches que possible de nos jours des monnaies numériques des banques centrales, probablement encore plus similaires à celles-ci que les monnaies fiduciaires originales, dont les CBDC ne sont que les versions nativement numériques.

Le succès des pièces stables est désormais énorme, avec plus de 117 milliards de dollars de capitalisation totale, dont plus de la moitié est représentée par le seul dollar Tether (USDt). En effet, en particulier, le token le plus échangé sur les marchés des crypto-monnaies est l’USDt, encore plus que le bitcoin et l’ETH, et encore plus que le dollar américain (USD) lui-même.

Cela montre que dans certains environnements, à valeur égale, une monnaie basée sur la blockchain attire plus d’utilisateurs que les monnaies fiduciaires traditionnelles qui ont été utilisés pendant de nombreuses décennies, voire des siècles, comme dans le cas de l’USD. Par conséquent, une version nativement numérique des monnaies fiduciaires traditionnelles pourrait avoir son propre marché. Cependant, par exemple, du point de vue de la fongibilité et de la confidentialité, il sera sans aucun doute beaucoup moins efficace que les stablecoins.