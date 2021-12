Samsung combine les entreprises d’électronique mobile et grand public

Samsung Electronics a annoncé une réorganisation interne de ses activités avec plusieurs changements de direction. La société aura deux nouveaux PDG supervisant deux divisions : Device Solutions, qui est le secteur des semi-conducteurs, et une nouvelle division SET qui comprend les mobiles, les téléviseurs et l’électronique grand public. Il s’agit du plus grand changement apporté à la structure de Samsung depuis 2017, lorsque la société a nommé trois dirigeants pour trois divisions distinctes.

Jong-hee (JH) Han, responsable de l’activité Affichage visuel, est également désormais co-PDG en charge de la division SET. Samsung lui attribue le mérite d’avoir conduit l’entreprise à la première place des ventes de téléviseurs dans le monde pendant 15 années consécutives et déclare qu’il « devrait renforcer les synergies entre les différentes activités de la division SET et aider à développer de nouvelles activités et technologies ».

L’autre nouveau PDG est Kyehyun Kyung, précédemment PDG de Samsung Electro-Mechanics. Il a également travaillé dans l’équipe de produits de mémoire flash de Samsung et l’équipe de conception de DRAM dans le passé, et sera désormais chargé de diriger la division des semi-conducteurs très importante et très rentable de Samsung.

Samsung a également nommé les chefs des bureaux nord-américains des divisions SET et DS, ainsi qu’un nouveau directeur financier, Hark Kyu Park. Le remaniement de la gestion rationalise efficacement la structure organisationnelle du géant de la technologie tentaculaire en deux entreprises pour les produits de consommation et les composants respectivement.