Samsung commence la production de nouveaux écrans pour la série iPhone 13 Pro qui prendraient en charge la fréquence de 120 Hz | La technologie

Les nouveaux modèles Pro de l’iPhone 13 offriraient une avancée qualitative considérable dans leurs écrans, et nous vous expliquons en quoi il consiste.

Apple semble respecter la date de départ stipulée de la nouvelle ligne iPhone 13 pour ce mois de septembre, l’un des cadeaux populaires lors de la campagne de Noël, et qu’en plus d’avoir un design continu par rapport à l’iPhone 12, oui, il faudra faire un pas de géant en ce qui concerne l’écran.

Maintenant, selon un nouveau rapport de The Elec, Samsung aurait déjà commencé la production des écrans LTPO 120 Hz pour les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, un saut qualitatif dans les écrans qui était attendu pour l’iPhone 12, mais qui n’a finalement pas eu lieu.

De cette façon, les écrans du nouvel Apple iPhone 13 Pro prendrait en charge le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Samsung serait également le seul fournisseur Apple pour ces appareils Pro avec des panneaux OLED en oxyde polycristallin basse température (LTPO), cette propriété supporte un taux de rafraîchissement de 120 Hz et que l’on peut voir dans les deux modèles haut de gamme.

En revanche, ce seraient les Sud-Coréens de LG qui auraient commencé la production des écrans des modèles de base de l’iPhone 13.

Aussi ceux de Cupertino incorporeraient le défendeur Technologie ProMotion dans leurs nouveaux appareils, ce qui permettrait évidemment à cet écran de compter pour une fréquence supérieure à 60 Hz, le portant aux 120 Hz susmentionnés.

En plus de l’écran 120 Hz pour l’iPhone 13 Pro, cette nouvelle gamme d’appareils devrait présenter une encoche plus petite et un design légèrement plus épais, et éventuellement avec un module de caméra un peu plus prononcé.

Ils sont, sans aucun doute, des incitations plus que suffisantes pour justifier le saut dans l’achat d’un nouvel iPhone, bien qu’il semble que ceux de Cupertino réserveraient à l’iPhone 14 de faire un plus grand saut en termes d’inclusion d’autres types de technologies.