Samsung commence la production en série d’écrans OLED de 14 et 16 pouces qu’Apple pourrait utiliser pour le MacBook Pro 2022

Samsung Display a annoncé aujourd’hui avoir lancé la production en série d’écrans OLED de 14 et 16 pouces pour ordinateurs portables, et une caractéristique clé des panneaux est la prise en charge d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz pour un contenu plus fluide.



Samsung Display a déclaré avoir fourni les panneaux OLED à des fabricants mondiaux, notamment ASUS, Lenovo, Dell, HP et Samsung Electronics, pour une utilisation dans les ordinateurs portables, y compris les ordinateurs portables Zenbook et Vivobook Pro récemment annoncés par ASUS. Apple n’a pas été mentionné comme client, mais le site coréen The Elec a rapporté le mois dernier que Samsung Display préparait ses lignes de production pour les futurs MacBooks avec écrans OLED, et DigiTimes a déclaré qu’Apple prévoyait de lancer un MacBook Pro 16 pouces avec un écran OLED. en 2022.

Les modèles de MacBook Pro utilisent actuellement des écrans LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc le passage potentiel à OLED et 90 Hz serait important. Les avantages OLED incluent une luminosité plus élevée, un contraste amélioré, des noirs plus profonds, etc.

En attendant, des rumeurs suggèrent qu’Apple lancera bientôt des modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec écrans LCD, mais avec rétroéclairage mini-LED, qui offre bon nombre des mêmes avantages que l’OLED. Étant donné que les grands écrans OLED sont coûteux à fabriquer, Apple proposera peut-être à terme des versions mini-LED et OLED du MacBook Pro, cette dernière technologie étant réservée aux configurations plus chères.

Apple utilise déjà des écrans OLED pour l’Apple Watch et plusieurs modèles d’iPhone, y compris l’ensemble des gammes iPhone 12 et iPhone 13. Samsung serait le fournisseur exclusif d’écrans OLED pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

