Samsung confirme la date du prochain Galaxy Unpacked : ils présenteront leurs nouveaux mobiles pliables | La technologie

Il y a quelques jours, la date a été divulguée et maintenant Samsung annonce officiellement quand il célébrera son prochain Galaxy Unpacked.

Dimanche dernier, la date du prochain événement Samsung a été divulguée et il y a quelques heures, il a été officiellement annoncé que Le Galaxy Unpacked aura lieu le 11 août. De plus, on sait déjà quels seront certains des appareils qui seront présentés et, il ne pourrait en être autrement, les mobiles pliants seront les protagonistes.

La première chose à savoir est que la diffusion de l’événement sera en ligne du même site Web que Samsung permettra, bien qu’il soit plus que possible qu’il soit également diffusé sur sa chaîne YouTube, mais qu’est-ce qui est attendu dans le Galaxy Unpacked ?

Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, dont nous avons commencé à connaître les détails et les fuites, seront les principaux protagonistes de l’événement. Ces deux mobiles sont plus que prévu et nous avons déjà vu quelques avancées sur leurs conceptions.

Dans ce rapport, nous expliquons toutes les gammes mobiles Samsung en 2021, une grande variété d’appareils pour tous les utilisateurs que vous devez connaître en profondeur si vous souhaitez en acheter un.

La semaine dernière, nous avons découvert à quoi ressemblera le Galaxy Z Fold 3 dans une vidéo qui a été publié sur le compte officiel de Samsung Korea. Parmi les nouveautés attendues, sa compatibilité avec le S Pen est tenue pour acquise. En tout cas, les rumeurs sur le mobile sont grandes et c’est un appareil qui suscite un grand intérêt.

Concernant le Galaxy Z Flip 3, quelques changements sont également attendus, comme un agrandissement de la taille de l’écran externe et des améliorations de la résistance générale du mobile, selon The Verge. En tout cas, un aperçu de ce à quoi cela ressemblera a déjà été vu :

Dans tous les cas, ils présenteront également d’autres appareils et l’une des options envisagées est la possibilité que nous voyions une montre connectée Samsung avec le système d’exploitation Wear de Google. Ce changement a été annoncé il y a quelques mois par la société et le Samsung Galaxy Watch 4 ou le Samsung Galaxy Watch Active 4, ou les deux, seront présentés.

Une autre nouveauté est que Samsung souhaite que les utilisateurs les plus fidèles aient la possibilité de réserver”votre prochain vaisseau amiral“ avant même qu’il ne soit présenté. La société annoncera quelques avantages et options pour la financer le moment venu.

Comme on peut le voir, il y a beaucoup de nouvelles pour le 11 août prochain. Dans l’informatique aujourd’hui Nous suivrons l’événement pour vous informer de tous les détails et nous serons également au courant de toute avancée ça fuit. Les Galaxy Unpacked sont toujours importants pour l’industrie et les utilisateurs.