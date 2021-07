Samsung confirme le nouveau S Pen pour le Galaxy Z Fold 3 et d’autres “surprises pliables”

Samsung se prépare à introduire de nouvelles expériences pliables lors de son prochain événement Galaxy Unpacked, et la société nous donne une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre lors du lancement.

Le président et chef des communications mobiles de Samsung, TM Roh, a dévoilé dans un article de blog que le prochain Samsung Galaxy Z Fold 3 et le prochain Galaxy Z Flip prendront la parole lors de l’événement. Il dit que le prochain Galaxy Z Fold représentera “le meilleur des smartphones et des tablettes”, tandis que le Z Flip présentera un design plus raffiné avec des matériaux plus résistants. Il mentionne également “de nouvelles capacités multitâches incroyables et une durabilité améliorée” pour les prochains pliables.

Cela serait conforme aux rumeurs selon lesquelles les prochains téléphones pliables auront une résistance à l’eau IP, ce qui manquait aux modèles actuels.

Roh confirme également l’absence d’un successeur Galaxy Note cette année, ce que la société a suggéré plus tôt cette année. Il dit que la société “étendra davantage les fonctionnalités de Note bien-aimées à davantage d’appareils Samsung Galaxy”, ce qui a été évoqué lors du lancement du Samsung Galaxy S21 Ultra. Cela dit, la société se prépare à dévoiler un nouveau S Pen “conçu spécifiquement pour les téléphones pliables”.

Ce que cela signifie est à deviner, mais cela fait allusion à des fonctionnalités spécifiques au pliage et sera probablement différent du S Pen Pro annoncé plus tôt cette année.

Roh dit que les successeurs des meilleurs téléphones pliables amélioreront l’expérience globale pliable grâce aux collaborations avec Microsoft et Google pour apporter de nouvelles applications et services qui tirent parti du facteur de forme pliable, tels que Google Duo mains libres. Roh souligne également la collaboration de Samsung avec Google sur la prochaine mise à jour de Wear OS 3, qui arrivera en premier avec One UI Watch sur la prochaine Galaxy Watch 4.

Bien que le billet de blog ne fasse aucune mention d’une nouvelle montre, nous nous attendons à ce que Samsung en dévoile une aux côtés de ses prochains pliables. Avec un peu plus de deux semaines avant le grand événement, il y a sans aucun doute beaucoup d’anticipation pour les produits à venir de Samsung.

Toute personne intéressée à réserver “The Next Galaxy” peut déjà s’inscrire pour des réservations et doubler les économies en échangeant deux appareils.

