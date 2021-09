Samsung confirme que la version bêta de One UI 4.0 est en retard

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

La version bêta de One UI 4.0 de Samsung a raté la date de sortie prévue le 9 septembre. Un gestionnaire de communauté Samsung a confirmé que le logiciel n’est pas encore prêt. Il n’y a pas de mot sur une date de déploiement spécifique, mais la version bêta devrait être disponible plus tard ce mois-ci.

La prochaine grande mise à niveau de Samsung sur son skin Android se présentera sous la forme de One UI 4.0. Le logiciel basé sur Android 12 est très attendu car la dernière mise à jour One UI 3.1.1 de Samsung n’a pas vraiment ajouté de nouvelles fonctionnalités à ses téléphones. Samsung s’est déjà engagé à lancer One UI 4.0 en septembre, et on s’attendait à ce qu’il arrive pour la première fois sur le marché domestique de l’entreprise en Corée du Sud le 9 septembre. Cependant, cela ne s’est pas produit.

Le responsable de la communauté sud-coréen de Samsung, chargé de fournir des mises à jour sur la version bêta de One UI 4.0, a confirmé aux membres que le logiciel ne sera pas déployé à la date prévue du 9 septembre. “Nous vous demandons votre compréhension et nous ne pouvons pas vous informer du calendrier tant que la bêta n’est pas ouverte”, a noté le responsable de la communauté (traduit automatiquement) dans un message du forum.

Samsung beta incharge n’a pas vraiment précisé la cause ou la durée du retard. Cependant, étant donné que la société s’est déjà engagée à un déploiement en septembre, la version bêta de One UI 4.0 ne devrait pas être trop éloignée. Cela dit, les perspectives de mise à jour de ce week-end sont minces.

Une chose est sûre : Samsung lancera la version bêta de One UI 4.0 en Corée du Sud avant qu’elle n’atteigne d’autres marchés comme les États-Unis. Alors restez à l’écoute et si vous repérez la nouvelle version bêta avant nous, laissez-nous un pourboire ici et nous ne manquerons pas de vous en remercier.