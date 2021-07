Samsung confirme que le Galaxy Z Fold 3 prend en charge le S Pen, pas de nouvelle note cette année avant l’événement Unpacked du 11 août

Samsung a amélioré la durabilité de l’écran qu’il utilisait pour ses téléphones pliables à chaque itération

Samsung Galaxy déballé 2021 : Y aura-t-il beaucoup de surprises lors de l’événement Samsung Galaxy Unpacked 2021 ? Apparemment non. Alors que les fuites, si elles sont réellement vraies, ont déjà laissé peu de place à l’imagination, que ce soit le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, les prochaines montres intelligentes Galaxy et même les Galaxy Buds 2, maintenant, même le président mobile de Samsung TM Roh a publié un article de blog confirmant certaines des nouvelles. Ce billet de blog est une tradition récente de Samsung que Roh poursuit et qui vise à définir les attentes pour l’événement ainsi qu’à faire allusion à certains des détails supplémentaires. Dans le message, Roh a déclaré que les paravents seraient plus durables et prendraient en charge les stylets, ajoutant que les versions de cette année n’auraient pas de nouvel ajout dans la gamme Note.

Le fait que de nouveaux téléphones Flip and Fold seraient annoncés a d’abord été partagé par les leakers, puis confirmé par Samsung dans sa photo d’invitation Unpacked. Mais maintenant, Roh vient d’affirmer catégoriquement que la troisième génération d’appareils pliables de Samsung permettrait des capacités multitâches «incroyables» et une durabilité améliorée.

L’aspect de la durabilité améliorée est quelque chose que Roh a souligné à nouveau dans son article lorsqu’il a parlé du prochain Z Flip 3, qui, selon lui, aurait également un “style raffiné”.

Samsung a amélioré la durabilité de l’écran qu’il utilisait pour ses téléphones pliables à chaque itération, et même s’il n’est pas encore clair ce que l’entreprise entend par durabilité cette fois-ci, il y a place à amélioration car il s’agit encore d’une technologie relativement nouvelle. avec laquelle travaille la société sud-coréenne. De plus, selon une fuite récente, les deux téléphones pliables pourraient être résistants à l’eau IPX8, ce qui pourrait faire partie de l’amélioration de la durabilité de Samsung.

Le Z Fold 3 prendrait également en charge le stylet, comme Roh l’a confirmé, mais cela pourrait ne pas fonctionner avec les précédents S Pen que la société a publiés pour le Galaxy S21 Ultra, car Roh a suggéré que la société pourrait sortir un nouveau S Pen qui serait conçu. surtout pour les téléphones pliables.

En dehors de cela, alors que Samsung ne publierait pas de nouvelle note cette année, Roh a déclaré que la société “étendrait” les fonctionnalités de Note à davantage d’appareils Samsung Galaxy.

Il a également fait référence à la collaboration avec des « leaders de l’industrie de confiance comme Google et Microsoft », faisant allusion à un meilleur support pour améliorer les capacités multitâches du Z Fold 3.

