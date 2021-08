Samsung confirme qu’il peut verrouiller à distance sa Smart TV et nous ne savons pas si cela est bon | La technologie

in

Samsung inclut une technologie controversée pour garantir que tous les téléviseurs commercialisés par la marque ont été légitimement vendus.

Si votre tout nouveau téléviseur Samsung est désactivé à distance pour une raison quelconque, il est probable que vous l’ayez acheté illégitimement.

Et c’est que les Sud-Coréens de Samsung ont annoncé que tous leurs téléviseurs Smart TV qui sont commercialisés avoir une fonctionnalité appelée TV Block, ce qui permettrait de les désactiver à distance si le fabricant constate qu’ils ont été vendus illégalement sur le marché.

Cela est venu comme une réponse de la société sud-coréenne elle-même aux émeutes en Afrique du Sud qui ont provoqué d’importants pillages et dont beaucoup ont affecté les entrepôts et les magasins Samsung.

Cependant, la société a été transparente à ce sujet et, dans un communiqué de presse, elle a expliqué exactement le nom de cette nouvelle fonctionnalité, TV Block, et en quoi elle consiste.

« TV Block est une solution de sécurité à distance qui détecte si les téléviseurs Samsung ont été mal activés et garantit que les téléviseurs ne peuvent être utilisés que par des propriétaires légitimes avec une preuve d’achat valide », note Samsung.

“L’objectif de la technologie est d’atténuer la création de marchés secondaires liés à la vente de produits illégaux, à la fois en Afrique du Sud et en dehors de ses frontières. Cette technologie est déjà préchargée dans tous les produits TV Samsung”, ajoutent-ils.

Fondamentalement, Samsung veut s’assurer que tous ses téléviseurs qui ont été commercialisés sont utilisés par leurs propriétaires légitimes avec une preuve d’achat valide.

Fondamentalement, ce que Samsung ferait, c’est de localiser les numéros de série de ces téléviseurs volés et de les ajouter à une liste sur les propres serveurs de l’entreprise. Une fois qu’un téléviseur volé se connecte à Internet, l’appareil sera vérifié par rapport à cette liste d’appareils volés sur les serveurs de Samsung, et s’il y a une correspondance, cela désactivera toutes les fonctions.

Mais cette technologie peut apporter de nombreux problèmes à cet égard. Les premières erreurs, puisqu’aucun système n’est infaillible, et certains téléviseurs Samsung peuvent planter par erreur. Dans ce cas, le client devra envoyer la preuve d’achat à Samsung, mais que se passe-t-il s’il ne l’a plus ?

En revanche, si Samsung subissait une sorte de faille de sécurité et que des cybercriminels accédaient à cette technologie ou à ces serveurs, il pourrait arriver que même tous les téléviseurs commercialisés par la société sud-coréenne soient bloqués par les attaquants. C’est une décision de sécurité d’un certain doute éthique, et qui pourrait même affecter le marché de l’occasion.