Samsung conserve sa position de leader sur le marché indien des tablettes avec une croissance record de 220 % en glissement annuel au deuxième trimestre : IDC

Le segment des tablettes de Samsung en Inde a connu une croissance stupéfiante de 220 % en glissement annuel au cours du trimestre de juin, a indiqué la société.

Citant les données de l’IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Devices Tracker, le géant sud-coréen de l’électronique a déclaré que sa part de marché dans le segment des tablettes à la fin juin était de 45%.

Samsung, qui est présent dans tous les segments de prix, a doublé son offre de tablettes Android ces derniers mois, y compris les appareils de la série premium Galaxy S Tab et la série abordable Galaxy Tab A. Les offres premium de la société incluent la Galaxy Tab S7, la Galaxy Tab S7+ et la Galaxy Tab S7 FE. La Galaxy Tab S7 FE est un concurrent direct des iPad d’Apple.

La société a déclaré que les comprimés dans les segments de masse (moins de 20 000 Rs), moyen (entre 20 000 Rs et 40 000 Rs) et premium (plus de 40 000 Rs) s’étaient extrêmement bien comportés.

Samsung, cependant, n’a pas partagé le nombre d’unités expédiées entre avril et juin, tandis que le rapport d’IDC spécifique à l’Inde n’est toujours pas disponible.

Au niveau mondial, Apple reste le leader incontesté du marché sur le segment des tablettes. L’iPad détenait une part de marché de 31,9% au deuxième trimestre 2021, selon les données d’IDC. Samsung était juste derrière Apple avec une part de marché de 19,6 pour cent. La société a enregistré une croissance de 13,3% en glissement annuel, expédiant 8 millions d’unités. Le fabricant chinois Lenovo est arrivé à la troisième place avec une part de marché de 11,6 % et a livré 4,7 millions d’unités. Amazon a expédié 4,3 millions d’unités au cours du trimestre, enregistrant une croissance de 20,3% en glissement annuel.

Samsung a rafraîchi sa tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE plus tôt ce mois-ci, en lançant une nouvelle variante WiFi. Les tablettes sont similaires à la Galaxy Tab S7 et sont équipées d’une seule caméra arrière. Dans l’ensemble, les variantes LTE et WiFi sont les mêmes en termes de conception et de spécifications. La variante WiFi est au prix de Rs 41 999 en Inde pour la variante 4 Go de RAM + 64 Go.

