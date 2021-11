Samsung construirait une nouvelle usine de puces de 17 milliards de dollars au Texas

Samsung possède déjà une usine de fabrication à Austin, au Texas, où il fabrique certaines de ses puces. La société serait désormais prête à étendre sa présence dans la région avec une autre usine de puces avancées.

Selon un rapport du Wall Street Journal, Samsung ouvrira sa deuxième usine de fabrication de puces dans la ville de Taylor (via .). Il devrait coûter environ 17 milliards de dollars et pourrait créer 1 800 emplois dans la ville. Selon le rapport, le site aura une superficie de 1 200 acres, ce qui est plus grand que l’usine actuelle de Samsung à Austin.

Samsung est resté silencieux sur le projet, et selon ., aucune décision finale sur le site de fabrication prévu n’a été prise. Néanmoins, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, devrait annoncer le nouvel emplacement mardi dans le cadre de son « annonce économique ».

Le géant de la technologie sud-coréen pourrait construire des puces aussi avancées que 3 nm sur le nouveau site, si l’on en croit un précédent rapport de Bloomberg. Si jamais l’usine démarre ses opérations, elle produira des puces avancées pour les véhicules autonomes et les appareils mobiles, y compris la plupart des meilleurs téléphones Android.

C’est une étape positive, surtout à la lumière de la pénurie mondiale actuelle de puces. Plus tôt cette année, le Sénat américain a adopté un projet de loi majeur pour aider à la recherche et à l’innovation technologiques. La législation alloue environ 250 milliards de dollars à cet effort, l’industrie des semi-conducteurs recevant 52 milliards de dollars.

