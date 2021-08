Samsung, Crucial et WD ont été surpris en train de vendre des disques SSD aux performances médiocres sans déclarer les spécifications | La technologie

in

Un scandale frappe le marché des périphériques de stockage SSD M.2. Soi-disant, les grandes marques réduisent les spécifications sans informer ni changer le nom du produit.

Les Périphériques SSD M.2 Ils deviennent les stars du stockage, grâce à leur rapidité et leur petite taille.

Mais tout n’est pas bonheur sur cet important marché : Samsung, Crucial et Western Digital (WD) ont été surpris en train de vendre des SSD aux performances inférieures par rapport à ceux que les analystes ont reçus ou ont atteint les magasins, en conservant la même étiquette.

Il s’agit d’une affaire importante, étant donné que Les SSD au facteur de forme M.2 ne sont pas vraiment bon marché, et de nombreux acheteurs choisissent d’acheter les modèles des grandes marques, précisément en raison de leur plus grande fiabilité et performance.

Ce guide que nous avons préparé avec des fonctionnalités, des comparaisons et les meilleures options par gamme de prix vous aidera à choisir le meilleur SSD (interne et externe) pour votre appareil.

Comme le rapporte ExtremeTech, le cas de Crucial et Western Digital est différent de celui de Samsung.

Il a été découvert que Crucial et Western Digital ont échangé les puces TLC NAND contre QLD NAND dans des modèles comme le WD SN550 Blue, qui offrent de moins bonnes performances lorsque le cache est vidé, sans l’indiquer dans le cahier des charges.

Western Digital a déclaré qu’il modifierait la nomenclature des étiquettes, pour être clair, et rembourserait l’argent à quiconque le lui demanderait.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans le cas de Samsung, le problème réside dans la puce du contrôleur de votre modèle 970 EVO Plus. Ici, il n’y a pas de changement de NAND, mais de puce de contrôleur.

Les premiers essais du SSD M.2 970 EVO Plus se sont avérés un pilote Phoenix plus rapide, tandis que les nouveaux d’avril 2021 ont une puce Elpis, plus lente:

Il faut dire que le numéro de série des deux modèles se transforme en chiffre, mais les deux s’appellent 970 EVO Plus et les différences ne sont indiquées nulle part.

Dans les benchmarks, ils conservent tous deux des performances similaires … jusqu’à ce que plus de 120 Go soient copiés en même temps. Donc avec le contrôleur Elpis, le rendement baisse de 50%.

Pour le moment, Samsung n’a pas expliqué pourquoi il a fait cela et ce qu’il a l’intention de faire à ce sujet. Ou s’il s’agit de quelque chose de spécifique ou se produit dans un grand nombre d’unités.

Bien que nous ne sachions pas si c’est lié, quelque chose nous dit que Au milieu de la crise des semi-conducteurs, nous allons voir plus de cas de produits où les puces sont remplacées. Quelque chose qui est acceptable… tant que l’acheteur est conseillé et que les prix sont ajustés en fonction des performances.