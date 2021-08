Samsung dépasse Intel et est le plus grand fournisseur mondial de semi-conducteurs au 2T21

Poussé par la forte performance de ses semi-conducteurs de mémoire (DRAM), Samsung Electronics a dépassé son grand rival Intel pour prendre la première place des ventes de puces au deuxième trimestre de l’année.

La major technologique coréenne a enregistré 20,29 milliards de dollars de ventes de puces au cours de la période avril-juin, soit une augmentation de 19% par rapport au trimestre précédent, selon le dernier rapport McClean publié par l’étude de marché IC Insights.

La répartition des ventes de Samsung est de : 19,26 milliards de dollars en circuits intégrés (CI) et 1,03 milliard de dollars en ventes d’optoélectronique, de capteurs et de disques discrets (OSD).

Samsung a devancé Intel pour la première fois depuis le troisième trimestre 2018.

Le rapport indique que les ventes de semi-conducteurs des 10 plus grandes entreprises ont augmenté de 10 % en glissement trimestriel pour atteindre 95,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant la croissance moyenne totale de l’industrie de 8 %.

Les six meilleurs joueurs basés aux États-Unis

Le rapport IC Insights indique que Samsung est susceptible de défendre sa première place au troisième trimestre également avec des ventes de 22,3 milliards de dollars, battant Intel de 3,5 milliards de dollars. Cette prédiction est basée sur la demande continue dont bénéficient les puces mémoire.

Intel a enregistré 19,3 milliards de dollars de ventes de puces au deuxième trimestre, en hausse de seulement 3 % par rapport au premier trimestre.

La liste IC Insights comprend six fournisseurs dont le siège est aux États-Unis, deux en Corée du Sud et deux à Taïwan et se compose de quatre sociétés sans usine (Qualcomm, Nvidia, Broadcom et MediaTek) et d’une fonderie pure-play (TSMC).

(Crédit image : IC Insights)

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), qui est la première entreprise de fonderie, est restée le troisième fournisseur de semi-conducteurs avec des ventes de 13,31 milliards de dollars, en hausse de 3 % par rapport au trimestre précédent.

Le sud-coréen SK Hynix occupait la quatrième place après une croissance de 21 % de ses ventes en glissement trimestriel, le plus élevé parmi les 10 principaux fournisseurs, à 9,21 milliards de dollars, suivi du géant américain de la mémoire Micron Technology Inc., dont les ventes ont augmenté de 16 % pour atteindre 7,68 milliards de dollars.

Nvidia et MediaTek ont ​​également progressé dans le classement 2Q. L’augmentation de 14% de Nvidia est due à la croissance continue des segments importants des centres de données et des jeux de la société. Dans le même temps, les ventes de MediaTek ont ​​augmenté de 17%, poursuivant une reprise impressionnante des ventes tirée par une forte demande de smartphones 5G et de systèmes multimédias grand public.