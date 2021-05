Samsung déploie la prise en charge du portefeuille matériel blockchain sur les téléphones Galaxy

Samsung déploie la prise en charge du portefeuille matériel blockchain sur ses appareils Galaxy.La mise à jour permet à ceux qui échangent plusieurs actifs virtuels de les importer et de les gérer à partir du portefeuille Samsung Blockchain.Le portefeuille est compatible avec Bitcoin et Ethereum et peut également accéder aux DApps.

Samsung apporte la prise en charge du portefeuille matériel blockchain à ses appareils Galaxy. La mise à jour permettra à ceux qui échangent des actifs virtuels à partir de portefeuilles tiers de le faire à partir du portefeuille Samsung Blockchain sur leurs appareils.

Le portefeuille Blockchain de Samsung est effectivement un point central pour ceux qui gèrent plusieurs actifs sur différents portefeuilles. Les utilisateurs peuvent se connecter, importer et gérer les portefeuilles et les devises pris en charge via la solution Samsung. Cela inclut «Bitcoin, Ethereum, jetons ERC, jetons Tron (TRX) et TRC», a annoncé la société dans un communiqué.

Lancé sur la série Galaxy S10 en 2019, le portefeuille utilise la plate-forme de sécurité Knox de Samsung. Il peut également accéder aux DApp sur le framework Samsung Blockchain Keystore.

Samsung note que les appareils exécutant Android 9 Pie ou plus récent prendront en charge la mise à jour, mais cela n’inclut pas tous ses téléphones dans toutes les régions. Fait intéressant, le Galaxy A51 5G, le S10 Lite et le Galaxy A71 font partie de ceux qui le font. Vous pouvez trouver une liste complète des appareils et crypto-monnaies pris en charge ici.