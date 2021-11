Samsung déploie une nouvelle mise à jour One UI 4 pour corriger le bug du taux de rafraîchissement du Galaxy S21

Samsung est connu pour fabriquer certains des meilleurs téléphones Android que vous puissiez acheter, avec des écrans magnifiques dotés d’affichages à taux de rafraîchissement élevé, des caméras fantastiques et un logiciel One UI leader du secteur. Cependant, la version bêta de One UI la plus récente de la société pour Android 12 semble avoir jeté une clé dans cette machine qui fonctionne bien.

Selon un fil de discussion reddit signalé par Android Police, la version bêta finale de One UI pour Android 12 semble avoir verrouillé les taux de rafraîchissement élevés à seulement 60 Hz sur les téléphones de la série S21. Cela a entraîné un défilement saccadé et des expériences d’application lentes. Curieusement, le bogue ne semble affecter que les appareils S21 utilisant des SOC Qualcomm Snapdragon, car les propriétaires de S21 exécutant les propres puces Exynos de Samsung n’ont signalé aucun problème de ce type.

Un modérateur bêta de Samsung a reconnu dans le fil Reddit qu’il travaillait sur une solution et qu’elle avait été transmise à ses équipes internes d’assurance qualité. Bien que nous n’ayons pas encore de calendrier précis pour l’arrivée du correctif, les propriétaires de S21 exécutant la quatrième version bêta de One UI 4 peuvent définir manuellement leurs paramètres d’affichage pour qu’ils s’exécutent à 60 Hz pour le moment. Cela devrait résoudre la plupart des bégaiements errants lors du défilement de pages Web ou d’applications comme Twitter.

Depuis que le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Utra ont fait leurs débuts plus tôt cette année, les critiques et les fans ont loué à la fois la qualité de construction et l’expérience globale de l’utilisation des téléphones. Nous les avons eus sur notre liste des meilleurs téléphones Android et des meilleurs appareils photo pour téléphones Android toute l’année, donc avoir un problème comme celui-ci perturber l’expérience utilisateur est certainement frustrant.

Deux jours seulement après avoir reconnu le bug du taux de rafraîchissement de l’écran affectant les téléphones de la série Galaxy S21, Samsung a publié une nouvelle mise à jour stable de One UI 4 pour résoudre le problème (via les développeurs XDA). La mise à jour est désormais disponible pour les variantes Verizon du trio S21 et devrait bientôt toucher d’autres variantes de transporteurs aux États-Unis.

