Samsung dépose un brevet pour un téléphone enroulable avec caméra sous-écran

in

TL;DR

Samsung a déposé un nouveau brevet pour un téléphone enroulable. L’appareil dispose également d’une caméra sous-écran.

Samsung va de l’avant avec son programme de téléphones pliables, mais cela ne signifie pas qu’il rejette d’autres facteurs de forme. Selon un nouveau brevet, la société travaille sur un smartphone coulissant avec un écran enroulable.

Le brevet (h/t LetsGoDigital) décrit un appareil qui ne ressemble pas trop à un smartphone traditionnel. Cependant, si nécessaire, l’affichage peut s’étendre en utilisant des ressorts et des rouleaux à l’intérieur de l’appareil. La taille de l’écran ne double pas mais augmente d’un tiers de sa taille d’origine.

Une caméra sous-écran est également incluse sur l’appareil. Bien que cette technologie n’ait pas encore fait grande impression, il serait logique de l’inclure sur cet appareil pour maximiser l’espace de l’écran.

Le téléphone peut également arriver avec un capteur d’empreintes digitales intégré, un triple réseau de caméras arrière et deux haut-parleurs en bas. Notamment, le bas du boîtier d’affichage étendu comprend également apparemment un haut-parleur.

Quand Samsung lancera-t-il un téléphone enroulable ?

On ne sait pas quand Samsung lancera son premier téléphone enroulable compte tenu de sa fervente poussée pliable. Elle a déposé ce brevet en novembre 2020, mais il n’a été publié que récemment à l’OMPI. Cependant, ce n’est pas le premier indice que Samsung développe activement un appareil enroulable. Samsung a déjà exploré les téléphones enroulables, déposant une marque pour le nom Z Roll plus tôt cette année. Samsung Display a récemment présenté ses propres nouveaux designs de facteur de forme.

Les avantages de ce facteur de forme par rapport aux pliables sont également clairs. Les utilisateurs n’auront pas à gérer les plis de l’écran tandis que les composants motorisés restent protégés dans le corps du téléphone. Cela devrait rendre les téléphones enroulables plus durables. Et lorsqu’ils ne sont pas déployés, les téléphones enroulables devraient être pour la plupart impossibles à distinguer des appareils existants. Nous avons récemment vu Oppo investir dans ce facteur de forme, et les résultats sont assez impressionnants.

Néanmoins, il semble que les téléphones pliables feront partie de l’avenir de Samsung pendant au moins un an. La société devrait lancer le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 dans les prochains mois.

Que pensez-vous du design du téléphone enroulable de Samsung ? L’achèteriez-vous ? Votez dans notre sondage ci-dessus et faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous !