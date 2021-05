Samsung développe son alternative à l’Apple M1: Exynos 2200, processeur ARM avec GPU AMD pour ordinateurs portables Windows | La technologie

La nouvelle puce d’Apple, M1, aura un nouveau concurrent. Samsung prépare un nouveau processeur Exynos pour les ordinateurs ARM.

Les ordinateurs portables Samsung utilisent généralement Windows 10 comme système d’exploitation et s’appuient sur les processeurs Qualcomm pour atteindre leurs performances élevées. Cependant, avec l’arrivée du M1 d’Apple, le constructeur coréen a décidé de résister aux Mac avec une puce Exynos.

Selon certains rapports, Samsung prévoit d’introduire dans la seconde moitié de l’année, un Exynos 2200 (nom provisoire). Ce processeur aura un GPU AMD Radeon responsable des performances graphiques de ce PC, dont on ne sait pas encore de quel modèle il s’agira.

est Exynos sera fabriqué en 5 nm et aura également une architecture ARM, c’est-à-dire qu’il présentera de nombreuses similitudes avec les processeurs Apple. La marque coréenne assure ainsi une concurrence directe avec les portables Apple, mais aussi avec Intel, qui prétend avoir de meilleurs processeurs qu’Apple, avec les puces Qualcomm les plus puissantes, même celles d’AMD.

Apple vient de présenter son premier processeur pour ordinateurs Mac. Il s’appelle M1, et il a pour objectif de révolutionner les Mac. Nous allons vous révéler tous ses secrets.

Comme le rappelle GSMArena, lorsque Samsung et AMD ont annoncé un accord de collaboration, ils ont veillé à ne pas concurrencer les deux marques. Les produits Samsung dotés de la puce Exynos ne pouvaient pas concurrencer les produits AMD et vice versa. AMD fabrique également des ordinateurs portables, les termes de l’accord semblent donc avoir changé.

L’Exynos 2200 sera intégré à la fois aux nouveaux ordinateurs et aux nouvelles tablettes, il sera donc également va défier l’iPad Pro d’Apple. Cependant, la grande différence que l’on peut voir dans ce processeur et les nouveaux modèles, par rapport à la proposition d’Apple, est Intégration Windows 10, être en mesure d’offrir dans chaque appareil le large écosystème d’applications Microsoft pour travailler et étudier. Vous gagnez du temps sur le développement de logiciels spécifiques pour votre matériel.

“Le nouvel Exynos offrira des fonctionnalités améliorées, y compris une puissance de calcul et une efficacité de batterie extraordinaires, en utilisant une technologie de traitement de 5 nanomètres. Il convient à la fois aux ordinateurs portables et aux smartphones”, ont-ils déclaré au Korean Economic Daily.

C’est l’engagement sur un marché très puissant, qui il y a quelques années semblait quelque peu stagnant, mais avec la pandémie et la montée du télétravail, le Les ventes mondiales d’ordinateurs portables ont atteint 173 millions d’unités en 2020, le volume le plus élevé depuis 2011, selon les données de Counterpoint Research. Un chiffre qui continuera de croître ceci et les années à venir.