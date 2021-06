Samsung développe un écran OLED skin qui se double d’un tracker de fitness

Ne serait-il pas cool de porter juste un mince patch OLED sur votre poignet au lieu de montres intelligentes encombrantes pour le suivi de la condition physique ? Tout droit sorti d’un film de science-fiction, Samsung a annoncé sa prochaine grande percée dans la technologie d’affichage flexible – “la peau électronique extensible”.

Des chercheurs du Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) ont développé un écran OLED extensible qui peut se fixer au poignet pour offrir des informations de suivi de la condition physique aux utilisateurs. Il intègre un capteur de fréquence cardiaque PPG, créant ce que Samsung appelle le «facteur de forme de peau électronique extensible».

Les chercheurs du SAIT ont testé le dispositif en le fixant à l’intérieur du poignet près de l’artère radiale. Cela leur a permis de confirmer que le mouvement du poignet n’a pas détérioré l’affichage.

Pendant le test, l’OLED extensible est restée fiable avec un allongement de la peau allant jusqu’à 30%. Le test a également confirmé que le capteur et l’engin OLED peuvent continuer à fonctionner de manière stable même après 1 000 étirements.

Comment Samsung a-t-il fabriqué l’affichage de la peau OLED?

L’équipe SAIT a modifié la composition et la structure de l’élastomère, un composé polymère à haute élasticité et résilience, et a utilisé les processus de fabrication de semi-conducteurs existants pour l’appliquer aux substrats des écrans OLED extensibles et des capteurs optiques de flux sanguin. Samsung affirme qu’il s’agit d’une première pour l’industrie.

Samsung commercialisera-t-il cet écran skin OLED ?

Selon Samsung, le patch ressemble à une partie de la peau. Il peut être utilisé pour mesurer les données biométriques pendant le sommeil ou l’exercice. Vous pouvez également vérifier vos données de fitness directement sur l’écran OLED sans avoir besoin de vous connecter à un appareil externe.

« La technologie peut également être étendue pour être utilisée dans des produits de santé portables pour adultes, enfants et nourrissons, ainsi que pour les patients atteints de certaines maladies », a expliqué le chercheur principal Youngjun Yun.

Le capteur extensible permet également une mesure continue de la fréquence cardiaque avec un degré de sensibilité élevé par rapport aux capteurs portables fixes existants.

Cependant, la recherche de Samsung n’en est qu’à ses débuts. Les chercheurs disent qu’ils visent à commercialiser la technologie en augmentant la résolution du système, l’extensibilité et la précision des mesures à un niveau qui rend la production de masse possible.