Samsung dévoile des smartphones pliables de nouvelle génération avant l’iPhone pliable prévu pour 2023

Samsung a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle génération de smartphones pliables avec le dernier concurrent d’Apple Watch, la Galaxy Watch 4. Alors qu’Apple ne devrait pas lancer son premier iPhone pliable avant 2023, voici ce que Samsung apporte maintenant avec le nouveau Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 et plus encore.

Le nouveau matériel de Samsung comprend une nouvelle version du Galaxy Z Fold 3 pliable de style livre et du Z Flip 3 pliable de style téléphone. Le Z Fold 3 dispose d’un écran intérieur principal de 7,6 pouces avec un extérieur de 6,2 pouces. Et le Z Flip 3 a un écran intérieur de 6,7 pouces avec un écran extérieur de 1,9 pouces.

Notamment, le Z Flip 3 comprend désormais le plus grand nombre de mises à niveau avec 120 Hz sur l’écran intérieur, un passage de l’absence de résistance à l’eau à un indice IPX8, un écran extérieur plus grand de 1,1 pouce à 1,9 pouces et une baisse de prix significative de 1 200 $ + avec générations précédentes à 999 $.

Découvrez la couverture pratique Z Flip 3 de notre site partenaire 9to5Google :

Le plus grand Galaxy Z Fold 3 aurait une durabilité d’écran améliorée, 120 Hz venant à l’écran extérieur (auparavant juste l’écran intérieur), un châssis plus arrondi, un nouveau S Pen avec un mode Z Fold (vendu séparément) qui utilise un rétractable astuce pour aider à prévenir les dommages à l’écran, et un prix de lancement un peu inférieur à celui de son prédécesseur de 1 799 $.

Voici de plus près le nouveau Z Fold 3 :

Sans surprise, Apple surveille la concurrence avec ces premières années de pliables et travaille sur ses propres idées pour un iPhone pliable.

En mai, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a prédit qu’Apple pourrait lancer son premier iPhone pliable en 2023. Cela pourrait venir avec un écran principal entre 7,5 et 8 pouces. Alors que Samsung a une longueur d’avance, Kuo a noté qu’Apple pourrait avoir un avantage avec son solide “écosystème de produits croisés”.

De retour à Samsung, un autre lancement à venir avec Wear OS 3 de Google, la nouvelle Galaxy Watch 4 devrait offrir jusqu’à 40 heures d’autonomie avec un prix de départ inférieur à Apple Watch Series 6 et SE. La durée de vie de la batterie est notamment restée à 18 heures avec Apple Watch depuis son lancement en 2015.

Découvrez une couverture plus approfondie de tout ce que Samsung a lancé sur 9to5Google.

