Samsung dévoile la nouvelle interface utilisateur One pour Wear OS

29/06/2021 à 23:41 CEST

Lors de son nouvel événement au Mobile World Congress, Samsung a présenté sa dernière interface pour montres intelligentes appelée One UI Watch. Ce logiciel fonctionne sur la nouvelle version de Wear OS que la société développe conjointement avec Google. Ceux qui suivent de près Samsung se souviendront que One UI existait déjà pour les montres et qu’il a servi à rendre l’interface entre les téléphones Galaxy et leurs montres plus cohérente.

Lorsque Google a annoncé la dernière plate-forme interactive pour les appareils portables, elle a été conçue avec la collaboration de Samsung, qui a expliqué comment elle avait appris de la société coréenne pour optimiser certains processus. pour améliorer la réactivité et les performances de la batterie . De plus, quelques changements ont été constatés dans la navigation, comme le double clic sur le bouton physique pour choisir entre les différentes applications.

Aujourd’hui, Samsung a montré quelques détails supplémentaires sur la façon dont cela fonctionnera. Par exemple, lorsque des applications sont installées qui sont compatibles avec votre téléphone.