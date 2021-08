Samsung dévoile le chipset Exynos alimentant la Galaxy Watch 4 – et c’est fou

Samsung est prêt à déployer la Galaxy Watch 4, et si les nombreuses fuites au cours des trois dernières semaines ont été une indication, ce sera l’une des meilleures montres intelligentes Android. Nous avons bien examiné la conception de la Galaxy Watch 4, et Samsung a maintenant détaillé le matériel alimentant la smartwatch.

La Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic seront alimentées par l’Exynos W920, un chipset portable de 5 nm conçu pour offrir de bien meilleures performances tout en étant plus efficace. Le W920 possède deux cœurs Cortex A55 – les mêmes que vous trouverez sur votre téléphone – et un GPU Arm Mali-G68, Samsung notant une augmentation de 20% du processeur et une augmentation folle de 10 fois des performances graphiques. Il existe également un Cat 4G LTE. 4 modems pour la connectivité cellulaire et GPS intégré.

Le W920 est construit sur un nœud ultra-violet extrême (EUV) de 5 nm chez Samsung SLSI – tout comme le produit phare Exynos 2100 alimentant la série mondiale Galaxy S21 – et Samsung affirme que le chipset sera capable de gérer des écrans jusqu’à 960 x 540. Le W920 comprend également un coprocesseur Cortex M55 à faible consommation qui permet un écran toujours allumé sans avoir à alimenter les cœurs principaux.

Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est que l’Exynos W920 est le “plus petit package” actuellement sur le marché des vêtements, et cela signifie que le System-in-Package contenant les cœurs, les circuits intégrés de gestion de l’alimentation, la RAM et le module de stockage n’en prend pas autant. pièce. Avec un espace limité sur les appareils portables, le W920 permet à Samsung de déployer des montres intelligentes avec des batteries plus grosses ou des designs plus élégants.

La Watch 4 et la Watch 4 Classic seront la première vitrine de la nouvelle plate-forme Wear OS 3.0 que Google a créée avec Samsung, et les deux produits seront dévoilés le 11 août.

