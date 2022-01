Samsung dévoile le premier moniteur 4K 240 Hz avant le CES 2022

Samsung a révélé ce qui devrait être l’un de ses produits CES 2022 les plus excitants cette semaine, avec la société vantant le premier moniteur 4K, 240 Hz sur le marché.

Le nouvel Odyssey Neo G8 s’inspire de nombreux éléments de conception du produit phare (et gigantesque) de la société, l’Odyssey Neo G9, bien que dans un châssis de 32 pouces beaucoup plus petit et plus maniable. L’écran dispose du même panneau Quantum Mini LED super lumineux, permettant à l’écran d’augmenter la luminosité de 2000 nits, ce qui est suffisant pour faire éclater le contenu HDR.

L’Odyssée Neo G8 de Samsung

Cela seul en fait déjà un moniteur exceptionnel, mais ce qui le rend unique, c’est sa combinaison de résolution et de taux de rafraîchissement. Ce panneau 4K est le premier à proposer un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 240 Hz, ce que vous vous attendriez probablement à voir avec un écran 1440p premium. Vous aurez besoin d’un matériel très, très puissant pour piloter un affichage comme celui-ci, mais même si vous n’atteignez pas 240 images par seconde, la fluidité supplémentaire sera évidente dans les titres au rythme rapide.

Le Neo G8 conviendra également à la fois à la Xbox Series X et à la PS5, étant donné que l’écran sera livré avec un seul port DisplayPort 1.4 et deux ports HDMI 2.1. L’anneau lumineux à l’arrière se synchronise également avec le contenu de l’écran pour projeter un léger éclairage ambiant derrière lui.

Ce sont de petites fioritures comme ça et les spécifications de haut niveau qui signifieront probablement que le Samsung Neo G8 ne sera pas gentil avec son prix, mais Samsung attend de l’annoncer lors de son propre spectacle au CES 2022 plus tard cette semaine.