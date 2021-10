Samsung dévoile le SSD 980 Pro compatible PS5 avec dissipateur thermique, à venir plus tard en octobre

Les propriétaires de PS5 cherchant à étendre leur stockage interne ont désormais plus d’options parmi lesquelles choisir, comme Samsung a annoncé mardi une version du SSD 980 Pro avec un dissipateur thermique attaché. Ce nouveau modèle devrait être disponible le 29 octobre 2021, rejoignant les rangs des meilleurs SSD PS5 actuellement disponibles.

Le SSD Samsung 980 Pro avec dissipateur thermique, comme le modèle standard sans dissipateur thermique, est conçu pour atteindre des vitesses de lecture de 7 Go/s. Il sera disponible en deux tailles, avec des modèles 1 To et 2 To disponibles pour 250 $ et 450 $, respectivement.

Alors que Sony a ouvert la possibilité aux joueurs d’ajouter des SSD internes à la PS5, la sélection est encore assez limitée, car les disques doivent répondre à des exigences de vitesse et de taille extrêmement spécifiques. Le 980 Pro répondait déjà à la plupart de ces exigences, mais il manquait un dissipateur thermique, ce qui signifie que vous deviez trouver un dissipateur thermique tiers adapté. L’utilisation d’un SSD dans la PS5 sans dissipateur thermique est fortement déconseillée, car les températures extrêmement élevées peuvent entraîner une dégradation des performances.

Avec le stockage interne limité de la PS5, le besoin d’un SSD continue de croître pour de nombreux joueurs, en particulier avec plus de jeux majeurs en cours en 2022, tels que Horizon Forbidden West de Guerrilla Games et God of War Ragnarok de Sony Santa Monica.

