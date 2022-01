Samsung dévoile les nouveaux téléviseurs Neo QLED 8K et MicroLED au CES 2022 | La technologie

La marque coréenne brille au CES 2022 avec la présentation de ses nouvelles gammes de téléviseurs Neo QLED 8K et Micro LED, avec de nouvelles technologies d’image et de son, ainsi qu’un Smart Hub entièrement renouvelé.

Bien que le CES 2022 n’ait pas encore ouvert ses portes, nous avons déjà les premiers lancements et surprises. Samsung, le géant coréen, commence l’année 2022 en beauté avec le renouvellement de ses gammes premium en télévision : Neo QLED et MicroLED.

Les nouveaux modèles de la gamme NEO QLED pour 2022 intègrent de succulentes innovations en termes de technologie d’image.

Parmi les plus importants figurent les nouveaux panneaux HDR 14 bits, par rapport aux modèles 12 bits actuels, qui permet d’augmenter l’échelle de luminance de 4 096 à 16 384 niveaux. Un saut surprenant qui affecte directement le nombre de détails dans les images.

Une autre nouveauté est la technologie Shape Adaptive Light, une combinaison de matériel et d’intelligence artificielle qui analyse les formes et les surfaces des éléments de l’image pour contrôler l’angle d’ouverture de la lumière des Mini LED en temps réel, augmentant les niveaux de luminosité, améliorer le niveau de détail des images.

Pour améliorer la profondeur des images, la technologie Real Depth Enhancer des nouveaux téléviseurs Samsung NEO QLED de 2022 est capable d’analyser les objets à l’écran, en les séparant de l’arrière-plan, pour les traiter comme des éléments indépendants, le tout en temps réel pour créer un effet tridimensionnel en mouvement.

Samsung fait passer les modes d’image intelligents au niveau supérieur avec le mode EyeComfort qui ajuste la luminosité, le contraste et les niveaux de lumière bleue de l’image aux circonstances environnementales.

Et si vous êtes un puriste de l’image, vous avez de la chance, avec la nouvelle application Étalonnage intelligent pour iOS et Android, tout le monde peut effectuer un étalonnage à l’aide de l’appareil photo du smartphone. Il dispose de deux modes, un de base qui calibre automatiquement le téléviseur en seulement 30 secondes et un professionnel de 10 minutes pour un calibrage beaucoup plus précis.

En ce qui concerne les téléviseurs MicroLED, la firme coréenne continue de faire progresser cette technologie conçue pour rivaliser avec celle des téléviseurs OLED, en soustrayant tous ses avantages : des pics de luminosité jusqu’à 2 000 nits, sans effet brûlé, 100 % des espaces colorimétriques DCI. Abobe RGB, processeur HDR 20 bits, mode artistique qui convertit les téléviseurs en images ou Multi View, avec affichage jusqu’à quatre sources différentes sur le même écran.

De plus, la gamme de téléviseurs dotés de la technologie MicroLED pour 2022 ajoute une nouvelle taille d’écran aux actuels 101 et 110 pouces, il s’agit d’un modèle plus petit de 89 pouces bien plus en phase avec les solutions d’habitat actuelles.

Concernant le logiciel, Samsung apporte la plus grande mise à jour de ces dernières années à son interface Smart Hub, qui est entièrement repensé pour une meilleure expérience utilisateur, avec une nouvelle barre latérale organisée par catégories : Media, Gaming et Ambient.

Des fonctions telles que « Continuer à regarder », qui regroupe les contenus en attente de toutes nos plateformes, offrant un accès rapide sans avoir à saisir les applications spécifiques de chaque fournisseur, un nouveau système de recommandation de contenu intelligent utilisant l’IA qui analyse nos comportements et nos goûts, et un Games Hub entièrement rénové, sont quelques-unes de ses nouveautés les plus importantes.

Pour le moment nous n’avons pas d’informations précises sur les modèles, les prix ou les dates de lancement, ces informations seront connues dans les semaines à venir.