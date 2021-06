Samsung dévoile One UI Watch, son nouveau skin logiciel

TL;DR

Aujourd’hui, lors du MWC 2021, Samsung a dévoilé One UI Watch, son nouveau skin logiciel. La peau vivra au-dessus de “Wear OS 3.0” – le nouveau système d’exploitation portable de Google et Samsung qui n’a toujours pas de nom officiel. Les deux plus grandes fonctionnalités ici sont un kit logiciel de conception de cadran de montre et la synchronisation téléphone/montre.

Lors de la Google I/O 2021, Google nous a tous surpris en annonçant la prochaine étape de son système d’exploitation portable, connu sous le nom de Wear OS. Google et Samsung se sont associés pour créer un nouveau système d’exploitation qui apparaîtra sur les futurs appareils portables de Samsung.

Nous n’avons toujours pas vu à quoi ressemble « Wear OS 3.0 ». Nous ne connaissons même pas son nom officiel. Cependant, lors du Mobile World Congress 2021, Samsung a annoncé One UI Watch, qui sera le skin du logiciel qui s’ajoutera à Wear OS 3.0 lorsqu’il atterrira sur une future montre intelligente Samsung. La société a confirmé que la prochaine Galaxy Watch – presque certainement la Galaxy Watch 4 – sera le premier de ce nouveau système d’exploitation et de la version montre de One UI.

En rapport: Les collaborations Fitbit et Samsung de Google pourraient sauver Wear OS

Comme on pouvait s’y attendre, le logiciel ressemble beaucoup à Wear OS, mais avec quelques ajustements de conception One UI. Les trois éléments sur lesquels Samsung s’est concentré lors de sa présentation étaient le grand écosystème d’applications, la synchronisation téléphone/montre et une boîte à outils de conception de cadran de montre.

Écosystème d’applications

L’un des plus gros inconvénients de l’utilisation d’un appareil portable Samsung par opposition à une montre exécutant la version actuelle de Wear OS est le manque d’applications. Les montres Wear OS ont accès au Google Play Store, sur lequel vous pouvez trouver des centaines d’applications. Beaucoup de ces applications sont des versions plus petites d’applications populaires que vous utilisez sur votre téléphone, telles que Strava, Spotify, MyFitnessPal, etc.

En rapport: Les meilleures montres Wear OS : Mobvoi, Suunto et plus

Heureusement, Samsung a confirmé que la prochaine Galaxy Watch aura accès aux applications Google Play Store. C’est une excellente nouvelle et cela montre que la base de ce nouveau système d’exploitation sans nom sera très probablement Wear OS ou quelque chose d’exceptionnellement similaire.

Le clip vidéo ci-dessus montre également que le skin One UI Watch ne s’écarte pas trop de l’apparence de Wear OS aujourd’hui. Cependant, le prochain clip vidéo montre comment Samsung peaufine un peu les conceptions pour mieux correspondre à ses téléphones Galaxy.

One UI Watch téléphone/synchronisation portable

Samsung a expliqué que l’un de ses grands objectifs avec One UI Watch est d’apporter plus de synchronisation entre votre téléphone et votre montre. En tant que tel, la prochaine Galaxy Watch se synchronisera automatiquement avec votre téléphone de différentes manières.

Un exemple que Samsung a montré était l’acte d’installer une application sur votre téléphone. Dans le clip vidéo, nous voyons comment, lorsque vous installez Spotify sur votre téléphone, la même application s’installe automatiquement sur votre montre. Cela permet un immense gain de temps.

En rapport: Les meilleures applications Wear OS pour Android

Un autre exemple est la façon dont les fuseaux horaires seront synchronisés. Dans la vidéo, un téléphone a deux fuseaux horaires actifs dans son application d’horloge : Séoul et Barcelone (le premier étant la capitale du pays d’origine de Samsung et le dernier étant le lieu du Mobile World Congress). Étant donné que l’utilisateur configure cela sur son téléphone, la même configuration est automatiquement transférée sur la montre.

Samsung a également montré comment bloquer les appels sur votre téléphone ou votre montre est transféré vers l’autre appareil, ainsi que comment les aspects de conception de One UI sont transférés vers la version de la montre.

Logiciel de conception de cadran de montre

Enfin, Samsung a dévoilé un nouveau kit logiciel pour les concepteurs de cadrans de montre. Le logiciel présente une interface très simple qui permettra aux gens de faire preuve de créativité et de créer toutes sortes de nouveaux cadrans de montre.

Il n’est pas clair si quelqu’un pourra télécharger ce logiciel et l’utiliser ou s’il sera exclusif aux concepteurs/développeurs approuvés. Cependant, sa simplicité suggère qu’il sera ouvertement accessible à tous.

Heureusement, si vous n’êtes pas du genre créatif, il existe déjà des centaines de cadrans de montre et de magasins de cadrans de montre sur le Google Play Store. Vous ne voudrez certainement pas plus de choix en ce qui concerne les visages de votre prochaine montre Samsung.

Samsung devrait lancer la prochaine Galaxy Watch lors de son propre événement Unpacked plus tard cet été. Restez à l’écoute pour cela et plus d’informations sur One UI Watch, Wear OS 3.0 et plus encore.