Samsung dévoile un nouveau capteur d’appareil photo 200MP fou pour smartphones

Après avoir apporté des capteurs d’appareil photo 108MP aux smartphones, Samsung a maintenant introduit le premier capteur d’image mobile 200MP au monde aux côtés d’un nouveau capteur “super-mince” 50MP.

Le nouveau ISOCELL HP1 est le premier capteur d’image mobile avec une résolution ultra-élevée de 200MP. Comme on peut s’y attendre, cependant, sa taille de pixel de 0,64 m n’est pas très impressionnante. Malgré la taille relativement petite des pixels, Samsung affirme que le capteur peut capturer “une quantité étonnante de détails” avec des images qui restent nettes même lorsqu’elles sont recadrées.

ISOCELL HP1 est également le premier capteur d’image mobile de Samsung à intégrer la technologie ChameleonCell, qui est essentiellement une technologie de regroupement de pixels utilisant une disposition de pixels deux par deux, quatre par quatre ou complète “en fonction de l’environnement”. Dans les environnements peu éclairés, l’ISOCELL HP1 peut fusionner 16 pixels voisins pour se transformer en un capteur 12,5MP avec des pixels 2,56μm. Tout comme le capteur 108MP ISOCELL HM3, le HP1 prend en charge l’enregistrement vidéo 8K jusqu’à 30 ips.

Le nouveau ISOCELL GN5 est un capteur 50MP avec des pixels de 1,0μm et la même technologie Dual Pixel Pro que le capteur ISOCELL GN2 utilisé dans le Mi 11 Ultra de Xiaomi. Il apporte également une technologie de mise au point automatique dans toutes les directions, censée “augmenter considérablement les capacités de mise au point automatique”.

La technologie place deux photodiodes dans chaque pixel de 1,0 µm du capteur, ce qui donne un million de photodiodes multidirectionnelles à détection de phase. Cela, affirme Samsung, permet une mise au point automatique instantanée. De plus, le capteur utilise la technologie de pixels propriétaire de l’entreprise qui permet à chaque photodiode de recueillir plus d’informations sur la lumière et d’améliorer sa « capacité à plein puits ».

Si l’on en croit les rumeurs, le Galaxy S22 Ultra ne sera pas équipé du nouveau capteur 200MP. Le successeur du meilleur téléphone Android de Samsung devrait plutôt utiliser une version améliorée du capteur 108MP ISOCELL HM3. Le premier appareil à utiliser le nouveau capteur 200MP ISOCELL HP1 pourrait être un téléphone Xiaomi. Xiaomi a également été le premier fabricant de smartphones à lancer un téléphone avec le capteur 108MP ISOCELL Bright HMX de Samsung.

