Samsung dévoilera sa vision de l’avenir des montres connectées la semaine prochaine

Samsung a annoncé un événement virtuel MWC pour le 28 juin. La société a déclaré qu’elle “dévoilerait sa vision de l’avenir des montres intelligentes”.

Google a annoncé une nouvelle version de Wear OS lors de son événement virtuel I/O plus tôt cette année, et la grande nouvelle est que le géant de la recherche travaille avec Samsung pour développer la plate-forme. Maintenant, Samsung a annoncé qu’il organiserait un événement virtuel MWC la semaine prochaine, et vous pouvez officiellement vous attendre à des nouvelles liées à la smartwatch ici.

Samsung a révélé qu’il organiserait un événement virtuel MWC le 28 juin à 19h15 CET (13h15 HE). La société a déclaré qu’elle “montrerait comment l’écosystème Galaxy d’appareils connectés est conçu pour offrir aux gens des possibilités encore plus grandes d’enrichir leur mode de vie”.

C’est un passage assez énigmatique du fabricant coréen, mais nous obtenons une confirmation explicite de l’accent mis sur la smartwatch dans la phrase suivante.

“Samsung dévoilera également sa vision de l’avenir des montres intelligentes lors de l’événement avec de nouvelles opportunités pour les développeurs et les utilisateurs conçues pour offrir une nouvelle ère d’expériences de montres intelligentes.”

La société devrait bientôt dévoiler la montre intelligente Galaxy Watch 4 avec Wear OS, nous nous attendons donc à ce que le portable fasse ses débuts lors de cet événement. La montre et ses variantes sont également apparemment passées par la FCC, donnant plus de poids à un lancement imminent.

Samsung dit également qu’il parlera des « dernières améliorations et innovations en matière de sécurité » lors de l’événement. Nous supposons que cela est lié à Knox et à d’autres fonctionnalités logicielles, comme en témoigne le logo Knox dans l’image d’invitation ci-dessus.