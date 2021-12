Samsung devrait apporter une résistance à l’eau au Galaxy A33 en 2022

Ryan Haines / Autorité Android

Samsung pourrait ajouter une résistance à l’eau à davantage de modèles Galaxy A en 2022. Cela pourrait inclure le Galaxy A33 à petit prix. On pense également que les Galaxy A53 et A73 regagnent des indices IP.

Samsung a tendance à filtrer les fonctionnalités de son téléphone phare jusqu’aux modèles Galaxy A de milieu de gamme et économiques. Nous avons vu des téléphones moins chers gagner des affichages à taux de rafraîchissement élevé, des capteurs de caméra plus grands, etc. Maintenant, un nouveau rapport suggère que la résistance à l’eau pourrait être la dernière fonctionnalité ajoutée à ses offres budgétaires en 2022.

Selon The Elec, au moins quatre modèles de Samsung Galaxy A seront dotés de boîtiers résistants à l’eau l’année prochaine. Trois de ces modèles sont peut-être évidents. Les modèles Galaxy A73 et A53 pourraient obtenir les indices IP67 de leurs prédécesseurs. Cependant, le Galaxy A33 est également en ligne pour la mise à niveau. Il pourrait s’agir du téléphone le moins cher de Samsung avec un indice IP lorsqu’il atterrira l’année prochaine.

Notamment, nous avons adoré le Samsung Galaxy A32 5G lorsque nous l’avons examiné plus tôt cette année, ne regrettant que sa conception glissante, ses problèmes de chauffage lors de tâches intenses et sa charge tardive. Cela dit, il s’agissait de problèmes mineurs lorsque l’on considère le téléphone dans son ensemble. Une cote IP améliorerait également considérablement son successeur.

Les cotes de résistance à l’eau ne sont pas trop courantes dans les gammes de prix inférieures. L’inclusion pourrait donner aux prétendants au budget de Samsung une autre longueur d’avance sur ses concurrents comme Xiaomi. Cependant, la résistance à l’eau pourrait se faire au détriment d’une autre caractéristique bien-aimée. Les rendus divulgués du Galaxy A33 publiés en novembre présentent apparemment le téléphone sans prise casque.

Bien entendu, la tarification est cruciale pour de nombreux acheteurs de ce segment. Pour l’instant, on ne sait pas comment l’ajout d’un indice IP affecterait le prix du Galaxy A33. Vraisemblablement, la société essaiera d’égaler le prix de 279 $ du Galaxy A32. Nous devrons attendre et voir.

