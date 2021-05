Samsung devrait fournir un composant iPhone 13 pour permettre un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Après avoir envisagé de quitter l’activité RFPCB l’année dernière, Samsung Electro-Mechanics serait un fournisseur de l’iPhone 13, selon TheElec. Cela intervient au milieu des rumeurs selon lesquelles l’écran ProMotion serait arrivé sur l’iPhone cette année.

Les cartes de circuits imprimés rigides-flexibles (RFPCB) sont utilisées pour connecter le panneau OLED à la carte mère. Le RFPCB aidera Apple à apporter la prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz dans le prochain iPhone.

«Pour Apple et Samsung Display, qui fournit des panneaux OLED à Cupertino, il est plus pratique de continuer à se procurer du RFPCB auprès de Samsung Electro-Mechanics et de Bhflex, un autre fabricant coréen de RFPCB, pour le prochain iPhone.