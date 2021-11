Samsung Dex va perdre la prise en charge de Windows 7, macOS

TL;DR

Samsung cessera de prendre en charge son système Samsung Dex sur les machines Windows 7 et macOS. La prise en charge cessera en janvier 2022. Les utilisateurs de Windows 7 devront passer à Windows 10 ou 11. Les utilisateurs de macOS devront changer de système.

Il existe plusieurs systèmes de bureau propriétaires pour les téléphones Android. Ils vous permettent de reconfigurer l’interface utilisateur de votre appareil Android afin qu’il ressemble et agisse comme un bureau traditionnel. Si vous connectez un clavier et une souris Bluetooth et connectez le tout à un moniteur, vous pouvez remplacer votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau.

Pour les téléphones Samsung, le système est connu sous le nom de Samsung Dex. Bien que Dex fonctionne bien tout seul dans la configuration que nous venons de décrire, il fonctionne également avec d’autres systèmes d’exploitation, notamment Windows et macOS. Il y avait une version pour Linux en développement, mais cela n’a jamais vu le jour.

À partir de janvier 2022, cependant, Samsung Dex ne sera plus pris en charge sur Windows 7 ou macOS (via SamMobile). Pour voir la dernière version et obtenir une assistance, les utilisateurs de Windows 7 devront effectuer une mise à niveau vers Windows 10 ou Windows 11. Pendant ce temps, les utilisateurs de macOS devront soit passer à Windows, soit utiliser Dex dans son format autonome (c’est-à-dire connecté à un moniteur/souris/ clavier).

Pour être clair, Samsung Dex fonctionnera toujours sur Windows 7 et macOS si vous l’avez déjà configuré. Vous n’obtiendrez tout simplement aucune nouvelle mise à jour et Samsung ne vous aidera pas en cas de problème. De plus, Samsung ne fournira plus de téléchargements pour le logiciel. Cependant, nous sommes certains que d’autres sources fourniront toujours cela aux utilisateurs.

Dex est probablement le mode de bureau le plus robuste pour Android disponible, il est donc dommage de le voir subir ces limitations. Les utilisateurs de macOS, en particulier, seront probablement assez fâchés. Espérons que la modification de votre flux de travail ne sera pas trop difficile !

