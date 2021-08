Samsung Display dévoile une nouvelle technologie OLED : il fait déjà partie du Galaxy Z Fold 3

Alors même que la position de Samsung en tant que leader mondial des livraisons de smartphones est menacée par Xiaomi, la major sud-coréenne de l’électronique relance le segment des pliables où sa suzeraineté est incontestée. Dans ce contexte, Samsung Display — une filiale du géant coréen — a dévoilé sa nouvelle technologie Eco² OLED, qui, selon lui, réduit la consommation d’énergie et propose une caméra sous panneau (UPC) améliorée et un design respectueux de l’environnement. Plus important encore, il a déjà trouvé sa place dans son dernier pliable, le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Alors que les téléphones 5G énergivores deviennent de plus en plus dominants sur le marché, la nouvelle technologie Eco² OLED, qui serait moins consommatrice d’énergie, pourrait également être ce que le médecin a commandé pour les smartphones ordinaires.

Écran plus lumineux, moins de décharge de batterie

Dans un communiqué de presse, Samsung Display a déclaré qu’Eco² OLED avait un polariseur intégré qui élimine le besoin d’une couche polarisante supplémentaire, qui est une feuille de plastique opaque généralement attachée aux écrans pour empêcher le panneau de refléter la lumière externe, tout en augmentant le contraste et en améliorant la visibilité. Ce que fait Eco² OLED, c’est de réduire la réflexion en exploitant sa structure de pixels.

En termes simples, le nouvel OLED assurerait un écran plus lumineux qui consomme moins de batterie.

“Étant donné qu’un polariseur traditionnel ajoute une couche de film sombre sur le dessus du panneau, votre appareil nécessite plus de lumière – et de puissance – pour s’afficher efficacement, avec un taux de transmission réduit de plus de 50%”, a déclaré la société.

Le test interne de Samsung Display aurait montré que l’Eco² OLED améliorait le taux de transmission de 33%, tout en consommant jusqu’à 25% d’énergie en moins par rapport au polariseur existant.

L’Eco² OLED a également réduit le plastique pour le rendre plus écologique.

Sungchul Kim, président et chef de l’activité d’affichage mobile pour Samsung Display, a déclaré : « En plus de l’OLED Eco², Samsung Display continuera d’optimiser les technologies et de produire des matériaux organiques qui réduisent l’épuisement de la batterie.

Mais en quoi cela aide-t-il sous la caméra à panneau ?

La configuration de la caméra sous le panneau, comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, est essentiellement une caméra frontale pour les appareils mobiles qui est logée sous le panneau d’affichage pour obtenir une véritable expérience en plein écran sans encoches gênantes. Samsung a mis l’UPC pour la première fois dans un pliable dans le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Samsung affirme que la conception Eco² OLED permettra un UPC amélioré avec un affichage transparent qui élimine le besoin d’encoches et de cadres de caméra intrusifs.

“Le panneau Eco² OLED optimise non seulement la densité de pixels, mais avec l’avantage supplémentaire d’éliminer le polariseur, plus de lumière est exposée à l’UPC, augmentant ainsi la transmittance sur le module de caméra. Et avec un minimum de pixels appliqués au-dessus du trou de la caméra, l’Eco² OLED offre une véritable conception plein écran et augmente la zone visible afin que les utilisateurs aient une toile ininterrompue pour accéder à leurs applications, divertissements et jeux préférés », a déclaré le communiqué de presse de la société.

Samsung a breveté Eco² OLED sur sept marchés, dont les États-Unis, la Corée, le Royaume-Uni, la Chine et le Japon.

