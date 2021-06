Samsung Display fournira le téléphone pliable de Google avec UTG

Selon les rumeurs, le téléphone pliable de Google pourrait être l’une des premières offres en dehors de Samsung à présenter un verre ultra-mince (UTG). Selon ETNews, Samsung Display acceptera bientôt les commandes UTG d’entreprises autres que la famille Samsung. Apparemment, l’une de ces entreprises qui envisagent la technologie est Google.

Alors que les détails subtils entourant le Pixel pliable de Google restent un mystère, le rapport suggère qu’il utilisera un panneau OLED pliable et UTG, tous deux fournis par Samsung Display. Ce combo pourrait donner au Google pliable une sensation similaire à celle des gammes Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip. Bien que l’UTG soit plus fragile que le verre traditionnel, il offre un peu plus de durabilité que les écrans en plastique.

On ne sait pas si ou quand Google lancera son pliable, mais le rapport d’ETNews s’ajoute à la liste croissante de preuves qu’un est en préparation. En février, un rapport a fait surface selon lequel Samsung fournirait à Google, Oppo et Vivo une technologie d’affichage pliable. Un appareil, supposé être le pliable de Google, a également reçu une mention en passant dans la version bêta d’Android 12 récemment lancée.

Samsung Display commencerait à expédier de l’UTG à d’autres entreprises à partir du second semestre 2021. Google n’est peut-être pas la seule entreprise intéressée non plus. En juin 2020, le pronostiqueur Digital Chat Station a laissé entendre que Huawei et Xiaomi étaient sur le point d’acheter du «verre flexible ultra-mince». On ne sait pas si Samsung Display fournit le duo avec UTG.