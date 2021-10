Samsung dit adieu à la publicité dans deux de ses applications les plus populaires | La technologie

in

Les utilisateurs de mobiles Samsung ont de la chance, la société sud-coréenne a décidé de ne plus diffuser de publicités dans ses applications les plus populaires.

Les utilisateurs et la publicité ne font pas bon ménage. Beaucoup de gens n’admettent pas que les produits qu’ils achètent ou utilisent comportent un certain nombre de publicités. Dans le passé, le rejet était beaucoup plus grand qu’aujourd’hui.

Et, curieusement, de nombreux fabricants de téléphones intègrent la publicité dans leurs applications natives. Xiaomi le fait généralement, mais aussi Samsung. Mais ce dernier aurait changé la politique dans certaines applications.

Les applications Samsung et surtout les utilisateurs ont de la chance. Ceux de l’entreprise sud-coréenne ont décidé de supprimer cette publicité dans deux de ses applications les plus populaires : Samsung Pay et Samsung Health.

La décision de Samsung sert de nombreuses raisons, bien que la principale soit qu’elle a fait l’objet de critiques de la part de nombreux utilisateurs. Et, c’est que, le catalogue de terminaux de la société en comprend plusieurs qui touchent des prix assez élevés.

Les utilisateurs qui possèdent ces terminaux n’ont pas compris qu’en plus de payer pour l’appareil, ils doivent constamment voir des publicités dans leurs applications. Le point positif est que leurs plaintes ont été entendues.

Samsung Pay et Samsung Health cesseraient de diffuser des publicités, mais ils ne seraient pas les seules applications où la publicité disparaîtrait. Samsung pourrait mettre la main sur la disparition des publicités dans de nombreuses autres applications.

Et, est-ce que les appareils mobiles Samsung arrivent avec OneUI en tant que couche de personnalisation. Cette couche est l’une des plus complètes et intègre un grand nombre d’applications, dont beaucoup avec des publicités.

Ce qu’il a supposé, c’est que Samsung aurait commencé à prendre des mesures contre ces publicités. La disparition ne sera pas instantanée, elle se fera plutôt petit à petit. Il faudra être attentif pour voir comment les publicités disparaissent.

Il est probable que la disparition totale de la publicité au sein des applications Samsung viendra avec le lancement de la nouvelle version de sa couche de personnalisation. Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre.