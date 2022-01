Samsung dit que vous achetez tous plus de téléphones pliables cette année que les analystes ne l’avaient prévu

Croissance 4x d’une année sur l’autre, et il s’est vendu plus en un mois que toute l’année dernière.

Selon Samsung, cette dernière génération de pliables se vend bien. Non, la société ne partage toujours pas de mesures de vente précises, mais elle a perdu une poignée de chiffres relatifs. Nous savions déjà que les précommandes de Samsung pour ces nouveaux téléphones pliables de troisième génération battaient les ventes depuis le début de l’année pour ses modèles précédents, mais ce succès se poursuit apparemment. Au cours du seul premier mois de vente, Samsung affirme avoir vendu plus de ces nouveaux pliables que pour tous ses téléphones pliables en 2020, et il a maintenant expédié quatre fois plus de téléphones pliables en 2021 qu’en 2022.

Samsung souligne que le gain de 4x dépasse en fait les attentes de certains analystes, bien que ce ne soit pas tout à fait une comparaison de pommes à pommes. Counterpoint, cité par la firme, pensait auparavant que l’ensemble du marché des pliables augmenterait de 3 fois en 2021. Soit l’ensemble du marché a augmenté plus rapidement que prévu (pour être juste, alimenté par Samsung), soit la part déjà massive du gâteau de Samsung a augmenté, ou les deux. La distinction est certes un peu insignifiante étant donné que Samsung englobe une grande partie du marché.

Les estimations des analystes pour la part de marché directe de Samsung dans l’espace pliable vont de 85 % à 93 % pour l’année, mais même lorsque Samsung perd, il gagne : il détient en outre 95 % du marché des écrans pliables verrouillés.

Comme l’a souligné Jules Wang d’AP dans une couverture précédente, nos lecteurs semblent également plus intéressés par ces nouveaux téléphones. La taille de l’échantillon est petite, mais vous êtes plus nombreux à avoir pré-commandé les deux nouveaux appareils que prévu. Les premiers indicateurs de vente des transporteurs en Corée du Sud étaient également des indicateurs positifs, et le sentiment général, même parmi le personnel de la police Android, est positif : au moins deux d’entre nous ont carrément acheté le nouveau Fold3. Chiffres précis ou pas, les nouveaux pliables de Samsung s’en sortent très bien.

