Samsung doit ramener son concurrent iPod

J’ai eu beaucoup d’appareils Android au fil des ans. Parmi tous les téléphones, tablettes et boîtiers de télévision, mon préféré est le modeste Samsung Galaxy Player. J’en ai tiré plus de kilomètres que n’importe quel autre appareil Android, à la moitié du prix des autres. Il était bon marché comme de la saleté et avait un excellent DAC Wolfson qui a conduit mes écouteurs presque au point de rupture. Je l’ai utilisé jusqu’à ce qu’il cesse de fonctionner, peu importe le nombre de nouvelles piles que j’y ai mises.

C’est pourquoi une chose que je voulais vraiment voir pendant le week-end du Black Friday était un nouveau lecteur multimédia Android. Ma liste de souhaits n’était pas très longue : il devait avoir accès au Play Store, il devait avoir un ensemble décent de spécifications audio avec une prise casque, et il devait être inférieur à 300 $. Inutile de dire que j’ai été déçu.

Vous pouvez acheter un lecteur multimédia qui fonctionne sous Android. Mais à moins que vous ne soyez prêt à dépenser une tonne d’argent pour quelque chose qui a déjà quelques années ou que vous vous contentez de quelque chose qui n’a pas accès à une petite poignée d’applications via Google Play, vous n’avez pas de chance. Et ça pue parce que même si je ne veux pas acheter d’iPod Touch, c’est le seul lecteur multimédia qui peut consulter vos e-mails lorsque vous êtes à portée d’un routeur Wi-Fi.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Je suis à 100% conscient que je suis en minorité. La plupart des gens utilisent leur téléphone pour écouter de la musique sur leurs écouteurs Bluetooth et ne s’inquiètent pas d’avoir un autre appareil à charger et à transporter.

Mais il existe un marché pour un tel appareil. Je sais qu’il y en a parce que vous pouvez toujours acheter un iPod Touch à partir de 199 $. Il a des spécifications décentes, une prise casque et un accès à l’App Store. Même si le matériel audio n’est pas exceptionnel, il coche suffisamment de cases. Apple ne continuerait pas à en fabriquer un s’il ne gagnait pas d’argent.

J’ai commencé à aspirer à un autre Galaxy Player une fois que je me suis retrouvé sans téléphone qui était un bon PMP.

J’ai vraiment commencé à manquer mon ancien Galaxy Player une fois que mon LG V10 a lancé le seau et s’est mis en boucle dans la grande corbeille dans le ciel. Repose en paix mon ami bien armé. C’est dommage que LG n’ait pas pu rendre l’intérieur aussi résistant que l’extérieur.

Je me suis contenté d’autres téléphones depuis, mais toujours avec une sorte de compromis. Je n’aime pas vider la batterie de mon téléphone lorsque je diffuse de la musique avec une qualité audio médiocre. Et comme seuls quelques téléphones ont des prises casque, je dois également utiliser un dongle pour casque ennuyeux. C’est soit ça, soit acheter cet iPod Touch, ce qui est une tout aussi mauvaise option à mon avis.

Source : iMore

Samsung pourrait et devrait facilement résoudre ce problème ; il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un appareil de type iPod Touch pourrait être rentable pour eux. Ils sont parfaits pour les enfants qui sont assez vieux pour vouloir des applications et de la musique, mais qui ne sont pas prêts à gérer un forfait de données (certains adultes s’intègrent ici aussi). La durée de vie de la batterie sur un appareil sans connexion cellulaire permanente est impressionnante. Des opérateurs comme T-Mobile ou Verizon suivent chacun de vos mouvements, puis vendent ces données, même si vous n’avez pas de service actif. À moins que vous ne souhaitiez utiliser régulièrement le mode Avion, un lecteur MP3 vous offrirait une bien meilleure confidentialité lors de vos déplacements.

Samsung peut créer le bon PMP sous Android et le vendre au bon prix. Je le souhaite.

Samsung est prêt à continuer à fabriquer la meilleure tablette Android pour cibler les quelques personnes qui achètent réellement des tablettes Android ; aucun autre OEM Android ne se soucie d’eux, pas même Google. Je pense que l’une des principales raisons pour lesquelles l’entreprise le fait est qu’elle veut s’adresser aux personnes qui investissent dans l’écosystème d’appareils de Samsung. Si vous avez un téléphone Samsung, un ordinateur portable Samsung, un téléviseur Samsung et même un réfrigérateur Samsung, vous voudrez également que votre tablette soit fabriquée par Samsung. Samsung fabrique de bons produits que les gens adorent, dans autant de catégories que possible.

Je souhaite que la prochaine tablette de Samsung, sans compter la Galaxy Tab S8, soit une tablette de 5 pouces capable de lire les MP3. C’est quelque chose que seul Samsung peut réaliser, il peut se permettre de le construire d’une manière qui ne coûtera pas 750 $. Je sais que cela n’arrivera probablement jamais, peu importe à quel point je le veux. Mais comme mon père me le disait : c’est bien de vouloir des choses.