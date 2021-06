Samsung donne à Wear OS une cure de jouvence One UI avant le lancement de la Galaxy Watch

in

Lors de sa vitrine MWC 2021, Samsung a donné un aperçu de la prochaine plate-forme unifiée Wear OS qu’il développe aux côtés de Google. Samsung surnomme sa nouvelle expérience de smartwatch One UI Watch.

Le nom et la plate-forme suivent l’expérience One UI trouvée sur des appareils comme le Samsung Galaxy S21. En effet, Wear OS permettra aux OEM de personnaliser les aspects de l’interface utilisateur pour offrir une expérience transparente entre la montre et les meilleurs téléphones Android.

Samsung souligne comment les aspects de One UI Watch refléteront étroitement la disposition des smartphones Galaxy, tels que l’application de paramètres. L’expérience fonctionnera également de manière transparente entre les appareils. Par exemple, si l’horloge est réglée pour afficher différents fuseaux horaires sur votre smartphone, cela se reflétera sur votre smartwatch. Les contacts bloqués de votre smartwatch seront également automatiquement traduits sur votre smartphone.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les utilisateurs pourront également télécharger automatiquement des applications compatibles avec les montres à partir de leurs smartphones, ce qui a été discuté lors de Google I/O. Google avait précédemment révélé que le Play Store offrirait aux utilisateurs un moyen plus simple de télécharger des applications sur leurs montres intelligentes directement à partir de la page des applications.

Samsung annonce de nouvelles fonctionnalités et intégrations dans des applications telles que Strava, Adidas Running et même Spotify, ce dernier ayant dévoilé qu’il apportera une expérience mise à jour à Wear OS avec une lecture hors ligne. Nous avons également eu un aperçu de ce qui ressemblait à une nouvelle expérience Google Messages sur Wear OS.

Un outil de conception de cadran de montre amélioré sera également disponible pour les développeurs, ce qui, selon Samsung, permettra aux développeurs “de libérer leur créativité et de publier de nouveaux designs amusants”.

Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits pour Android et Wear, déclare que Google est ravi de s’associer à Samsung sur la nouvelle expérience Wear OS, qui fera ses débuts en premier sur la prochaine Galaxy Watch.

En collaboration avec Samsung, nous sommes ravis d’offrir une autonomie de batterie plus longue, des performances plus rapides et une large gamme d’applications, dont beaucoup de Google, à une toute nouvelle expérience portable.

Les changements apportés à Wear OS sont très attendus par les propriétaires de smartphones Galaxy et ceux qui utilisent déjà Wear OS. La plate-forme a semblé languir pendant un certain temps, alors même que de nouveaux chipsets étaient annoncés pour les montres intelligentes. Le nouvel effort de Google devrait donner à Wear OS un coup de pouce bien nécessaire grâce à des performances améliorées et une meilleure personnalisation.

Bien que la révélation de Samsung ait donné une meilleure idée de ce à quoi s’attendre, il reste encore beaucoup d’inconnues, telles que laquelle des meilleures montres Wear OS recevra la mise à jour.

Le prochain événement Unpacked de Samsung est prévu plus tard cet été, où la société dévoilera sa nouvelle smartwatch.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Nord abordable

Review: One Plus Nord N200 5G apporte la 5G aux masses

Le OnePlus Nord N200 5G est peut-être le meilleur téléphone Android à moins de 250 $, mais il n’est en aucun cas parfait. Il dispose d’un magnifique écran à 90 Hz et d’un corps en plastique mat très agréable à regarder et au toucher, mais ses mises à jour de l’appareil photo et du logiciel le retiennent d’une véritable grandeur.