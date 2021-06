Samsung emmène le Galaxy S21 Ultra dans une « toute première » expédition sous-marine

in

TL;DR

Samsung a participé à la « toute première » expédition sous-marine avec un téléphone de Nat Geo Traveler India. La plongeuse Malaika Vaz a utilisé le Galaxy S21 pour capturer des images de requins tigres et d’autres animaux aquatiques. C’est une promo, mais cela pourrait aussi donner aux requins une meilleure réputation.

Il est possible que vous ayez fait plonger votre téléphone pour capturer des photos de la faune aquatique, mais probablement pas comme ça. Samsung a participé à ce qu’il dit être la « toute première » expédition sous-marine capturée sur un smartphone avec Nat Geo Traveler India.

Malaika Vaz de National Geographic a pris un Samsung Galaxy S21 Ultra protégé par un étui sous l’eau comme son seul appareil photographique tout en explorant l’île aux requins des Maldives. Elle a utilisé le téléphone haut de gamme pour capturer des images fixes et des vidéos de tout, des requins tigres (le point culminant de l’expédition) aux tortues imbriquées connaissant la navigation.

Sans surprise (il s’agit d’une vidéo promotionnelle, après tout), Vaz a trouvé dans le téléphone Samsung un compagnon sous-marin idéal. Elle avait l’habitude de transporter beaucoup d’équipement lors d’une plongée – le S21 Ultra lui permettait de transporter un seul gadget raisonnablement portable qui pouvait bien enregistrer des photos et des vidéos.

Bien qu’il s’agisse clairement d’un effort marketing de Samsung, la vidéo insiste également sur la protection des écosystèmes sous-marins. Les requins tigres ont tendance à être vilipendés, mais Vaz a souligné qu’ils sont à la fois relativement inoffensifs pour les humains (vous pouvez les enregistrer de près) et des parties importantes d’un écosystème plus vaste. Dans cette optique, la vidéo de Samsung sera un succès si elle conduit à plus de respect pour les requins, sans parler de la mer dans son ensemble.