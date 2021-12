Samsung en 2022 : 5 choses que nous voulons voir

Avec le recul, Samsung a connu une année 2020. La pandémie de COVID-19 a rendu les choses difficiles pour à peu près tout le monde, mais Samsung a observé que ses deux produits vedettes – les gammes Galaxy S et Galaxy Note – ont enregistré des ventes lamentables. Pendant ce temps, ses téléphones pliables se vendaient mieux, mais le désastre du Galaxy Fold original était encore frais dans nos pensées.

Malheureusement, la ligne Note n’est probablement plus. La première incursion de Samsung dans les montres Wear OS a été quelque peu peu impressionnante et la société est toujours à la traîne d’Apple sur le marché des tablettes.

Que peut faire Samsung pour rendre 2022 encore meilleur que 2021 ? Nous avons quelques réflexions à ce sujet ci-dessous!

1. Faites la fierté de la ligne Note

Samsung ne l’a pas dit directement, mais toutes les preuves suggèrent que la ligne Note est terminée. La société n’a sorti aucun appareil Note en 2021, et les rumeurs disent qu’il n’y a pas non plus de note à l’ordre du jour pour 2022.

Au lieu de cela, il existe une quantité considérable de preuves que le Galaxy S22 Ultra reprendra l’esthétique de la note dans tout sauf dans son nom. Le S22 Ultra ressemble à une note, possède un emplacement S Pen et semble être davantage une évolution du Galaxy Note 20 Ultra que du Galaxy S21 Ultra. Essentiellement, c’est probablement la prochaine note même si elle ne sera pas étiquetée comme telle.

La gamme Note est légendaire parmi les fans d’Android de longue date, dont beaucoup visitent souvent notre site. Alors que la plupart sont tristes que la série touche probablement à sa fin, les espoirs semblent grands que Samsung en fera la fierté sous la bannière Galaxy S. Nous espérons que l’entreprise pourra y parvenir, car l’élimination complète de la ligne est une énorme arnaque. Si Samsung ternit également l’héritage en saillant d’une manière ou d’une autre le Galaxy S22 Ultra, il pourrait perdre une grande partie de son public de base.

Il y a aussi le problème des gens qui aiment vraiment le Galaxy S21 Ultra. Ces personnes pourraient ne pas apprécier la refonte de type Note du Galaxy S22 Ultra, ce qui pourrait provoquer des frictions. Samsung doit jouer avec délicatesse de tous les côtés, et nous espérons qu’il sera à la hauteur.

2. Faire avancer le marché des tablettes Android

Samsung fabrique les meilleures tablettes Android, haut la main. Cela aide que ce soit l’une des rares entreprises notables qui fait du Les tablettes Android, mais ce n’est pas la question. La Galaxy Tab S7 Plus, par exemple, était la meilleure tablette Android que vous puissiez obtenir en 2021 – et elle est sortie en 2020 !

Le problème, cependant, est que Samsung semble penser que rendre ses tablettes aussi puissantes qu’un iPad est tout ce dont il a besoin pour réussir. Dans le monde des tablettes, le matériel n’est que la moitié de ce qui compte. Le logiciel est le composant manquant, et Samsung ne fait tout simplement pas assez pour combler le fossé entre Android et iPadOS à cet égard.

Un bon matériel pour tablette ne signifie pas grand-chose si le logiciel ne fonctionne pas bien pour les tablettes.

Nous avons déjà parlé de ce problème. iPadOS offre tellement plus pour l’utilisateur de la tablette et s’améliore chaque année. Pendant ce temps, les tablettes Android ressemblent toujours à de gros téléphones.

Si Samsung veut vraiment faire des tablettes Android une chose, il doit résoudre ces problèmes logiciels. De toute évidence, ce serait merveilleux si Google aidait à cela. Alors qu’Android 12L semble prometteur, il semble également trop peu trop tard. Une solution potentielle pourrait être que Samsung et Google travaillent ensemble, tout comme ils l’ont fait pour Wear OS. Samsung pourrait également tirer parti de son argent et de sa taille pour pousser les développeurs à créer des versions plus centrées sur les tablettes de leurs applications axées sur la productivité. Samsung est une énorme entreprise avec une tonne de poids derrière elle. Pourquoi n’utilise-t-il pas ce poids pour rendre ses produits meilleurs et plus compétitifs ? Espérons voir des changements sur ce front en 2022.

3. Gardez les publicités hors de nos produits phares

En octobre 2021, les fans de Samsung ont trouvé quelque chose qui manquait dans de nombreuses applications sur leurs téléphones : des publicités. L’application météo de marque Samsung, l’application Santé et quelques autres ont soudainement manqué de bannières publicitaires, ce qui était certainement agréable.

Samsung avait promis qu’il commencerait à réduire les publicités dans ses applications, ce n’était donc pas totalement inattendu. Depuis lors, cependant, il y a eu moins de publicités vues sur les téléphones Samsung qu’au début de l’année, ce qui est formidable, quelle que soit la façon dont vous les découpez.

Bien sûr, l’idée même que des publicités apparaissent sur un smartphone à 1 800 $ tel que le Galaxy Z Fold 3 est tout simplement risible. De même pour un Galaxy S21 Ultra à 1 200 $, ou même un Galaxy S21 Plus à 1 000 $. Vraiment, ce que Samsung a commencé à faire en 2021 était attendu depuis longtemps.

Certes, les publicités apparaissant sur les téléphones bas de gamme sont plus pardonnables. Ces téléphones doivent rester bon marché, et les données des utilisateurs peuvent aider à le faire. C’est essentiellement tout le modèle commercial de Xiaomi, après tout. Mais des flagships ? Non. Samsung doit poursuivre la tendance amorcée en 2021 et s’assurer qu’aucune publicité système n’apparaît sur aucun de ses produits phares premium en 2022.

4. Traitez les appareils portables comme des téléphones

L’une des annonces les plus surprenantes de 2021 a été l’introduction de la Samsung Galaxy Watch 4. Contrairement aux montres précédentes de Samsung au cours des dernières années, elle est livrée avec le système d’exploitation Wear de Google plutôt que le propre Tizen de Samsung.

Sur le papier, c’était une excellente nouvelle. Wear OS a beaucoup à offrir, mais Google n’y prête tout simplement pas assez d’attention. L’éthique de travail de Samsung en matière de logiciels, associée à sa capacité à fabriquer du matériel stellaire, était exactement ce que le médecin avait ordonné.

Malheureusement, les choses n’ont pas été aussi bonnes que nous l’espérions. Ni Samsung ni Google ne s’engageront sur un calendrier de mise à jour solide pour la montre, par exemple. Google Assistant n’est toujours pas disponible sur la Galaxy Watch 4, malgré son lancement il y a des mois.

Franchement, si la Galaxy Watch 4 était un smartphone, ces problèmes ne seraient pas là. Le Samsung de 2021 n’aurait jamais lancé un téléphone sans promesse de mise à jour et aurait certainement attendu pour le lancer s’il n’avait pas une fonctionnalité intégrale présente sur tous les autres wearables basés sur Wear OS. Cela ne peut pas continuer. Si Samsung veut renverser Apple sur le marché des wearables, il doit traiter la gamme Galaxy Watch comme s’il s’agissait d’un téléphone Galaxy S ou Galaxy Z.

5. Mises à jour transparentes

J’ai gardé le meilleur pour la fin. Franchement, le fait que je doive demander à Samsung de prendre en charge les mises à jour transparentes alors que nous entrons en 2022 est tout simplement ridicule. Cela fait plus de cinq ans, Samsung !

Si vous ne le savez pas, les téléphones Galaxy doivent être complètement éteints lors d’une mise à jour ou d’une mise à niveau du système d’exploitation. Avec à peu près tous les autres téléphones du marché, la mise à jour est téléchargée en arrière-plan afin que vous puissiez continuer à utiliser le téléphone. L’installation s’effectue également en arrière-plan, avec seulement un redémarrage rapide nécessaire à la fin du processus.

Pour une raison quelconque, Samsung pense qu’il est tout à fait normal de forcer les utilisateurs à ne pas utiliser leur téléphone pour la procédure d’installation. Selon la taille de la mise à jour, cela peut prendre 10 minutes ou plus. Cela devient doublement ridicule si cela se produit sur votre pliable à 1 800 $.

Je comprends que résoudre ce problème impliquerait probablement une réécriture incroyablement difficile du code fondamental de One UI. C’est la seule explication à laquelle je puisse penser pour laquelle Samsung n’a pas encore fait ce changement. Quoi qu’il en soit, 2022 est le meilleur moment pour réparer ce tort.

Vous nous dites : que voulez-vous voir de Samsung en 2022 ?

Nous vous avons expliqué pourquoi nous pensons que ces cinq choses sont très importantes pour Samsung en 2022. Laquelle d’entre elles est la plus importante selon vous ? Répondez à notre sondage ci-dessous et nous verrons quelle demande est la plus populaire pour nos lecteurs.

Que voulez-vous voir de Samsung en 2022 ?

21 voix

Faites la fierté de la ligne Note

43%

Meilleur logiciel de tablette

5%

Aucune publicité sur les produits phares

5%

Plus d’attention sur les wearables

19%

Mises à jour transparentes

29%

Avons-nous raté quelque chose? Qu’espérez-vous voir le plus de Samsung en 2022 en plus des cinq choses énumérées ici ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

