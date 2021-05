Samsung enregistre en Europe le Galaxy Z Slide, une nouvelle tournure de ses mobiles extensibles | La technologie

Samsung enregistre un autre téléphone mobile extensible hypothétique en Europe, et il pourrait être annoncé cette année.

Samsung est très intéressé par les appareils mobiles pliables et enroulables, et bien qu’ils nous aient déjà montré différents prototypes de chacune de ces technologies qui pourraient se matérialiser lors de futurs lancements, ils enregistrent maintenant une série de marques qui semblent augurer d’annonces imminentes.

Il y a quelques jours, Samsung a déposé la marque Galazy Z Roll auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, peut-être le nom choisi pour son premier mobile à écran enroulable.

Mais dans les dernières heures, les Sud-Coréens ont également déposé la marque «Galaxy Z Slide» auprès du même Office Européen de la Propriété Intellectuelle, avec ce que ces deux appareils seraient les futurs paris de Samsung dans ce créneau de marché.

Selon cet enregistrement, découvert par Letsgodigital, il est inclus dans la marque «classe 9», qui indique qu’il s’agit d’un «smartphone, appareil mobile, appareil de télécommunication ou tablette».

La maquette que vous pouvez voir, créée par Letsgodigital, est une réinterprétation de ce que cela pourrait être, et ils spéculent que ce Galaxy Z Slide être un smartphone avec un écran extensible qui se développe verticalement, contrairement au Galaxy Z Roll qui se dilaterait horizontalement.

Corning travaille déjà sur une version flexible de Gorilla Glass pour intégrer des téléphones flexibles tels que le Samsung Galaxy Fold et le Huawei Mate X.

Quoi qu’il en soit, ce qui est clair, c’est que Samsung travaille sur plusieurs propositions pour ces téléphones pliables et à annoncer cette année, puisque ces types de marques sont généralement enregistrés avant les annonces.

On s’attend à ce que tout au long de cet été les Sud-Coréens annoncent les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 2, et les enregistrements récents pourraient être des versions à plus long terme.